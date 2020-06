Uznemirujuće snimke pokazuju kako policajci pucaju u Brooksa

Policija je objavila snimke koje prikazuju uhićenje crnca Raysharda Brooksa (27). Uhićenje je snimljeno kamerom iz policijskog auta kao i kamericom koju policajci moraju nositi na sebi

<p>Policija u Atlanti objavila je snimke na kojima se vidi obračun koji je završio smrću <strong>Raysharda Brooksa, </strong>u petak navečer ispred restorana Wendy. Vidi se da se opirao uhićenju, ali kako stoji u izvješću, bio je nenaoružan.</p><p>Na snimkama se vidi i kako se policajci bore s Brooksom te da je jednom od njih uspio oteti i elektrošoker. U trenutku kada policajci i Brooks nestaju iz kadra čuju se pucnjevi koje je ispalio policajac <strong>Garrett Rolfe.</strong></p><p><b>POGLEDAJTE SNIMKU OBRAČUNA </b></p><p>Na jednoj od objavljenih snimki vidi se da je Brooks priznao da je pio. Rekao je policajcu kako je bio s djevojkom koja ga je dovela do restorana Wendy's. Tada je shvatio da ne može voziti pa je odlučio malo odspavati. Policiji je kazao da je popio jednu i pol margaritu, a onda ga je policajac pitao može li odraditi alkotest.</p><p>Brooks je to ipak htio izbjeći. Rekao je kako će prošetati do sestrine kuće koja živi u blizini, a da će automobil ostaviti na parkiralištu. I da ne želi prekršiti niti jedan propis. No, policajac se nije dao nagovoriti. Inzistirao je na alkotestu. Brooks je pristao, a nakon alkotestiranja policajac mu je rekao da je previše popio i krenuo mu stavljati lisice na ruke.</p><p>Brooks se u tom trenutku počeo opirati, na silu im je uzeo elektrošoker a nakon toga je ubijen.</p><p>Brooksova obitelj angažirala je odvjetnika <strong>L. Chris Stewarta</strong> koji je rekao za New York Times kako elektrošoker nije smrtonosno oružje pa tako, iako ga je Brooks ispalio prema policajcu, nema opravdanja za pucnjavu.</p><p>Istaknuo je i kako su policajci, nakon što je Brooks upucan, prvo navukli rukavice i pokupili čahure umjesto da su mu pružili prvu pomoć.</p><p>Osim toga, rekao je za New York Times, nakon pucnjave mu pune dvije minute nisu provjerili puls. Brooks je naposljetku prebačen u bolnicu gdje je operiran i gdje je preminuo jer je ranjavanje bilo preteško.</p><p>Njegova polusestra, <strong>Kiara Owens (26)</strong> rekla je da Brooks ima pet kćerkica, od čega su dvije pokćerke. Uskoro bi mu se trebala roditi još jedna kćerkica.</p><p>- Sve što je on želio u životu je raditi i doći kući svojoj djeci.</p>