TRAGEDIJA

UZNEMIRUJUĆE U Poljskoj se tijekom probe srušio ratni avion F-16. Vlasti: 'Pilot je poginuo'

UZNEMIRUJUĆE U Poljskoj se tijekom probe srušio ratni avion F-16. Vlasti: 'Pilot je poginuo'
Glasnogovornik vlade Adam Szlapka potvrdio je smrt pilota na društvenoj mreži X, ali nije iznio nikakve pojedinosti.

Lovac F-16 poljskog ratnog zrakoplovstva srušio se tijekom probe za zrakoplovni show u Radomu, u središnjoj Poljskoj, a pilot je poginuo, rekao je u četvrtak glasnogovornik poljske vlade.

Poljski mediji izvijestili su da se zrakoplov srušio na pistu oko 17,30 sati po GMT-u i oštetio je. Zračni show u Radomu, planiran za vikend, otkazan je. Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežana.

TEŽAK INCIDENT Varšava: Dron koji se srušio u Poljskoj ruskog je podrijetla! To je još jedna provokacija Moskve
Varšava: Dron koji se srušio u Poljskoj ruskog je podrijetla! To je još jedna provokacija Moskve

Glasnogovornik vlade Adam Szlapka potvrdio je smrt pilota na društvenoj mreži X, ali nije iznio nikakve pojedinosti.

Ministar obrane je na putu do mjesta nesreće, dodao je.

