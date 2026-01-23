Obavijesti

News

Komentari 3
ČUDESNO PREŽIVIO

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Hrvat iz stravične nesreće u Austriji nije više u komi: Čuo se s obitelji!

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 1 min
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Hrvat iz stravične nesreće u Austriji nije više u komi: Čuo se s obitelji!
10
Foto: Vatrogasne postrojbe okruga Pongau

Davor D. iz Bjelovara teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg na autocesti 9. siječnja. Iz još neutvrđenog razloga udario je u zid tunelu, nakon čega se kamion zapalio

Admiral

Vozač teretnog vozila Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara, teško je ozlijeđen u stravičnoj prometnoj nesreći u Austriji 9. siječnja ove godine. Kako smo pisali, vozač je radio za tvrtku iz Zagreba. Njegovo stanje vrlo je teško, ima puknuće slezene, prijelom pet rebara i ozbiljne ozljede pluća. Upravo su pluća najveći problem jer se u tunelu nadisao vreloga zraka i dima. 

Pogledajte snimku

Pokretanje videa...

Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu 00:35
Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu | Video: Vatrogasne postrojbe okruga Pongau

Dva tjedna nakon nesreće stižu ohrabrujuće vijesti, zasad se dobro oporavlja i njegovo stanje ide na bolje.

Kako doznajemo, Davor se probudio iz inducirane kome u kojoj su ga liječnici držali kako bi mu tijelo odmaralo i čuo se s obitelji. Vijesti su to koje daju nadu u njegov oporavak nakon vrlo teških ozljeda koje je zadobio.

Foto: Vatrogasne postrojbe okruga Pongau

Kako su objavili vatrogasci, vozač kamiona s poluprikolicom udario je u odbojnik na ulazu u tunel Brentenberg na autocesti A10, a potom u zid tunela. Zbog siline udara kamion i njegov teret, prazni materijali za pakiranje, zapalili su se. Udarac je odvojio kabinu od prtljažnog dijela. Vozač je uspio osloboditi se iz deformirane kabine i pobjeći u tunel. Nakon otprilike 50 metara srušio se na tlo. Ondje su ga našli vatrogasci, izvukli ga iz tunela kroz spojni prolaz i predali ga hitnoj medicinskoj pomoći.

Kamion je u roku od nekoliko minuta bio u plamenu i izgorio. Vatrogasci iz Werfena, Pfarrwerfena, Gollinga i Bischofshofena brzo su stavili požar pod kontrolu. Ugašen je u 19.30 sati.

STRAVA VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće iz tunela u Austriji
VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće iz tunela u Austriji

- Autocesta A10 bila je zatvorena u oba smjera od 18 do 23 sata tijekom operacije. Izvlačenje izgorjeloga kamiona nastavilo se do kasno u noć - priopćili su vatrogasci.

Policija još nije objavila rezultate istrage, odnosno koji je uzrok nesreće. Austrijski mediji razgovarali su sa nezavisnim stručnjakom za promet koji je na temelju snimke nadzorne kamere i zakašnjele reakcije vozača zaključio da je najvjerojatnije riječ o umoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe
PRATITE NA 24SATA

Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši
BESPRAVNA GRADNJA

DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši

Inspektorat je, bez navođenja imena, rekao kako je investitoru naređeno da u roku od 90 dana ukloni bespravno izgrađene građevine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026