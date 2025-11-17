Obavijesti

News

Komentari 0
TUSK POTVRDIO

Uzrok eksplozije na poljskoj željezničkoj pruzi je sabotaža!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uzrok eksplozije na poljskoj željezničkoj pruzi je sabotaža!
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Eksplozija oštetila prugu Varšava-Lublin! Poljski premijer Tusk tvrdi: sabotaža! Hitne službe na terenu, Moskva odbacuje optužbe

Uzrok eksplozije u kojoj je u nedjelju teško oštećena željeznička pruga na relaciji Varšava-Lublin je sabotaža, rekao je u ponedjeljak poljski premijer Donald Tusk.

"Željezničku prugu je razorila eksplozivna naprava", napisao je Tusk na platformi društvenih medija X.

"Hitne službe i tužiteljstvo rade i izašle su na mjesto događaja. Šteta je utvrđena i bliže Lublinu na istoj ruti", rekao je.

ENERGETSKA SIGURNOST Poljska pregovara o povećanju uvoza ukapljenog plina iz SAD-a
Poljska pregovara o povećanju uvoza ukapljenog plina iz SAD-a

Lokalna policija u nedjelju je objavila da je strojovođa prijavio štetu na željezničkoj pruzi u središnjoj Poljskoj.

Varšava je ranije izjavila da je zbog svoje uloge, a to je uloga središta za pomoć Ukrajini u ruskome ratu, postala metom sabotaža.

Moskva je više puta to negirala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega
PRAVI UDAR ZIME

Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega

U večernjim satima slijedi naglo zahlađenje, a past će i prvi snijeg
Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'
DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA

Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'

Bježala je od ubojice od autobusne stanice te je uspjela pobjeći u kafić gdje se skrila u toaletu i nazvala policiju. Ubojica ju je sustigao i ubio ju je. BiH mediji pišu da joj je i ranije prijetio. Nedavno je nabavio pištolj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025