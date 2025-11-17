Eksplozija oštetila prugu Varšava-Lublin! Poljski premijer Tusk tvrdi: sabotaža! Hitne službe na terenu, Moskva odbacuje optužbe
TUSK POTVRDIO
Uzrok eksplozije na poljskoj željezničkoj pruzi je sabotaža!
Uzrok eksplozije u kojoj je u nedjelju teško oštećena željeznička pruga na relaciji Varšava-Lublin je sabotaža, rekao je u ponedjeljak poljski premijer Donald Tusk.
"Željezničku prugu je razorila eksplozivna naprava", napisao je Tusk na platformi društvenih medija X.
"Hitne službe i tužiteljstvo rade i izašle su na mjesto događaja. Šteta je utvrđena i bliže Lublinu na istoj ruti", rekao je.
Lokalna policija u nedjelju je objavila da je strojovođa prijavio štetu na željezničkoj pruzi u središnjoj Poljskoj.
Varšava je ranije izjavila da je zbog svoje uloge, a to je uloga središta za pomoć Ukrajini u ruskome ratu, postala metom sabotaža.
Moskva je više puta to negirala.
