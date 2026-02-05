Dalmaciju pogodilo nevrijeme: Razina mora porasla je čak 70 centimetara iznad uobičajene!

Snažna sredozemna ciklona, koju su meteorolozi danima najavljivali, u srijedu je svom snagom udarila na Dalmaciju. Orkanski udari juga, kiša nošena saharskim pijeskom i velika ciklonalna plima izazvali su kaos duž obale, poplavili rive i ulice te prodrli u kuće i poslovne prostore, ostavivši za sobom besanu noć i veliku materijalnu štetu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Na službenoj postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda na splitskom Marjanu zabilježen je udar juga od 131,4 km/h. Apsolutni rekord i dalje drži udar od 149 km/h iz veljače 1986. godine. Još snažniji vjetar zabilježen je na Palagruži, gdje je izmjeren udar od čak 137 km/h, dok su meteorološke plutače na otvorenom moru bilježile valove visoke i do osam metara.

No, najveće probleme stvorio je spoj olujnog vjetra i izraženog niskog tlaka zraka, koji je uzrokovao ekstremnu ciklonalnu plimu. Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabilježili su razinu mora koja je bila viša od 70 centimetara iznad uobičajenih vrijednosti. Vrhunac plimnog vala dogodio se između 18 i 21 sat.

Kaštelanski su vatrogasci zaprimili pedesetak dojava građana u srijedu navečer radi olujnog juga koje je podiglo razinu mora zbog čega su poplavljeni brojni objekti i kuće smještene uz more. | Foto: Zvonimir Barisin

Posebno dramatične scene stizale su iz Kaštela i Trogira. U svih sedam Kaštela more se prelilo preko riva i poplavilo ulice, restorane i prizemlja obiteljskih kuća. Stanovnici su proveli besanu noć braneći svoju imovinu vrećama s pijeskom i improviziranim barijerama.

Kaštelanski vatrogasci u samo sat i pol zaprimili su više od 50 dojava o poplavljenim objektima.

​- Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri - izjavio je vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić, dodavši kako je ispumpavanje vode uz obalu bilo nemoguće sve dok se more nije počelo povlačiti.

Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. | Foto: Zvonimir Barisin

Nevrijeme nije poštedjelo ni ostatak Dalmacije. Poplavljene rive i prodor mora zabilježeni su i u Omišu, Vranjicu, Vodicama, Jelsi na Hvaru te na Korčuli i Visu. Zbog orkanskog juga i visokih valova u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, čime su otoci ostali odsječeni od kopna. Otkazane su, među ostalima, linije Split - Stari Grad, Vis - Split, Ploče - Trpanj i Sućuraj - Drvenik.

Iako se vjetar tijekom noći počeo smirivati, meteorolozi su upozorili da će razina mora ostati značajno povišena i tijekom jutra zbog vrhunca lunarne plime, a pravi razmjeri štete koju je Dalmaciji nanijela ova povijesna ciklona znat će se tek tijekom dana.