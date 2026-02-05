Obavijesti

Dalmaciju pogodilo nevrijeme: Razina mora porasla je čak 70 centimetara iznad uobičajene!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Zvonimir Barisin

Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabilježili su razinu mora koja je bila viša od 70 centimetara iznad uobičajenih vrijednosti. Vrhunac plimnog vala dogodio se između 18 i 21 sat

Admiral

Snažna sredozemna ciklona, koju su meteorolozi danima najavljivali, u srijedu je svom snagom udarila na Dalmaciju. Orkanski udari juga, kiša nošena saharskim pijeskom i velika ciklonalna plima izazvali su kaos duž obale, poplavili rive i ulice te prodrli u kuće i poslovne prostore, ostavivši za sobom besanu noć i veliku materijalnu štetu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Kaštela: Ciklonalna plima poplavila rivu i okolne ulice Kaštela: Ciklonalna plima poplavila rivu i okolne ulice Kaštela: Ciklonalna plima poplavila rivu i okolne ulice
Foto: Zvonimir Barisin

Na službenoj postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda na splitskom Marjanu zabilježen je udar juga od 131,4 km/h. Apsolutni rekord i dalje drži udar od 149 km/h iz veljače 1986. godine. Još snažniji vjetar zabilježen je na Palagruži, gdje je izmjeren udar od čak 137 km/h, dok su meteorološke plutače na otvorenom moru bilježile valove visoke i do osam metara.

VATROGASCI NA TERENU VIDEO Poplava u Kaštelima nakon olujnog juga. More ulazi u kuće: 'Nikad ovo nisam vidio'
VIDEO Poplava u Kaštelima nakon olujnog juga. More ulazi u kuće: 'Nikad ovo nisam vidio'

No, najveće probleme stvorio je spoj olujnog vjetra i izraženog niskog tlaka zraka, koji je uzrokovao ekstremnu ciklonalnu plimu. Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabilježili su razinu mora koja je bila viša od 70 centimetara iznad uobičajenih vrijednosti. Vrhunac plimnog vala dogodio se između 18 i 21 sat.

Kaštela: Ciklonalna plima poplavila rivu i okolne ulice
Kaštelanski su vatrogasci zaprimili pedesetak dojava građana u srijedu navečer radi olujnog juga koje je podiglo razinu mora zbog čega su poplavljeni brojni objekti i kuće smještene uz more. | Foto: Zvonimir Barisin

Posebno dramatične scene stizale su iz Kaštela i Trogira. U svih sedam Kaštela more se prelilo preko riva i poplavilo ulice, restorane i prizemlja obiteljskih kuća. Stanovnici su proveli besanu noć braneći svoju imovinu vrećama s pijeskom i improviziranim barijerama.

Kaštelanski vatrogasci u samo sat i pol zaprimili su više od 50 dojava o poplavljenim objektima.

CRVENI ALARM FOTO Olujno nevrijeme u Dalmaciji, pogledajte kako je bilo popodne u Kaštelima...
FOTO Olujno nevrijeme u Dalmaciji, pogledajte kako je bilo popodne u Kaštelima...

​- Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri - izjavio je vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić, dodavši kako je ispumpavanje vode uz obalu bilo nemoguće sve dok se more nije počelo povlačiti.

Kaštela: Ciklonalna plima poplavila rivu i okolne ulice
Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. | Foto: Zvonimir Barisin

Nevrijeme nije poštedjelo ni ostatak Dalmacije. Poplavljene rive i prodor mora zabilježeni su i u Omišu, Vranjicu, Vodicama, Jelsi na Hvaru te na Korčuli i Visu. Zbog orkanskog juga i visokih valova u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, čime su otoci ostali odsječeni od kopna. Otkazane su, među ostalima, linije Split - Stari Grad, Vis - Split, Ploče - Trpanj i Sućuraj - Drvenik.

OGLASILI CRVENI METEOALARM VIDEO Snažno nevrijeme u Dalmaciji, Omiš je pod vodom! 'Voda je počela ulaziti u kuće...'
VIDEO Snažno nevrijeme u Dalmaciji, Omiš je pod vodom! 'Voda je počela ulaziti u kuće...'

Iako se vjetar tijekom noći počeo smirivati, meteorolozi su upozorili da će razina mora ostati značajno povišena i tijekom jutra zbog vrhunca lunarne plime, a pravi razmjeri štete koju je Dalmaciji nanijela ova povijesna ciklona znat će se tek tijekom dana.

