'VELIKI RADE ŠTO ŽELE'

Slovački predsjednik osudio američki napad na Venezuelu


Slovački premijer, iako blizak Trumpu, poručio je da se vojna sila koristi bez mandata UN-a te pozvao EU na jednaku osudu kakvu je dala Rusiji zbog Ukrajine

Slovački premijer Robert Fico, poznat kao pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa, oštro je osudio američki napad na Venezuelu.

Američka vojna akcija pokazuje da se "međunarodno pravo ne primjenjuje, da se vojna sila koristi bez mandata UN-a i da svatko tko je velik i jak radi što želi", napisao je ljevičarski nacionalist na Facebooku.

Kao šef vlade jedne male zemlje, rekao je da mora "odlučno odbaciti takvo podrivanje međunarodnog prava", baš kao što je odbacio rat u Iraku i rusku invaziju na Ukrajinu.

Fico je pozvao i Europsku uniju da objavi jednako "dosljednu" osudu kao što je to učinila u slučaju ruskog napada na Ukrajinu.

U suprotnom bi, napisao je, "EU bio licemjeran".

Fica protivnici često kritiziraju, smatrajući ga "proruski" orijentiranim jer se protivi sankcijama EU-a protiv Rusije koje bi, kako tvrdi, više naštetile Slovačkoj nego Rusiji.

