Vance: 'Iran pogrešno shvatio primirje, Libanon nije uključen'

Američki potpredsjednik JD Vance u srijedu je rekao ⁠da su teheranski pregovarači mislili da primirje između SAD-a i Irana dogovoreno u utorak uključuje i Libanon, ali SAD se zapravo nisu s tim složile. "Mislim da to proizlazi iz legitimnog nesporazuma. Mislim da su Iranci mislili da primirje uključuje Libanon, a jednostavno nije", rekao je Vance novinarima u Budimpešti. Stajalište SAD-a bilo je da će se primirje usredotočiti na Iran i američke saveznike, uključujući Izrael i zaljevske arapske države, dodao je.

Taj stav proturječi komentarima pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, ključnog posrednika u pregovorima o prekidu vatre između SAD-a i Irana, koji je rekao da će prekid vatre uključivati ​​Libanon.

Vance, koji će u subotu predvoditi američku delegaciju na pregovorima s Iranom, izjavio je da je na iranskim čelnicima da odluče hoće li primirje propasti zbog Libanona.

„Ako Iran želi da ovi pregovori propadnu zbog Libanona u kojem se vode sukobi, koji s njima nemaju ništa i za koji Sjedinjene Države nikada nisu rekle da je dio primirja, to je njihov izbor. Mislimo da bi to bilo glupo, ali to je njihov izbor“, rekao je prije odlaska iz Budimpešte.

Primirje u Libanonu jedan je od iranskih „bitnih uvjeta“ navedenih u njegovom planu od deset točaka, osnovi primirja sa Sjedinjenim Državama, naglasio je u srijedu navečer iranski predsjednik Masud Pezeškijan, prema novinskoj agenciji Isna.

U telefonskom razgovoru sa svojim francuskim kolegom Emmanuelom Macronom, Pezeškijan je izjavio da je "iransko prihvaćanje prekida vatre jasan znak njegove odgovornosti i istinske spremnosti za rješavanje sukoba diplomatskim kanalima", prema ISNA-i.

Iranski predsjednik također je naglasio "nužnost prekida vatre u Libanonu" i ponovio da je taj zahtjev "jedan od bitnih uvjeta iranskog plana od deset točaka", koji je američki predsjednik Donald Trump opisao kao "održivu osnovu za pregovore" s Teheranom.