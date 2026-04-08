NOVA SVAĐA

Vance osudi izjave Zelenskog: 'Skandalozne prijetnje Orbanu'

Piše HINA,
Foto: Jonathan Ernst

J.D. Vance osudio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, optužbe dodatno zaoštrile odnose Kijeva i Budimpešte

Američki potpredsjednik J.D. Vance osudio je u srijedu "skandalozne" prijetnje ukrajinskog predsjednika mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, ponovivši optužbe Budimpešte da Kijev koristi opskrbu energentima kako bi pokušao utjecati na mađarske izbore. Vanceove primjedbe izrečene su tijekom posjeta Budimpešti s ciljem povećanja izgleda nacionalista Orbana na izborima 12. travnja, koji su njegov najteži izazov u 16-godišnjoj vladavini. Ti se izbori smatraju ključnima za utjecaj pristaša pokreta MAGA Donalda Trumpa u Europi. Zategnuti odnosi Mađarske s Ukrajinom zauzeli su središnje mjesto u izbornoj kampanji, pri čemu Budimpešta optužuje Kijev za namjerno zaustavljanje protoka ruske nafte kroz naftovod Družba u pokušaju da utječe na izbore.

Mađarska je odgovorila blokiranjem zajma EU-a Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, što je potaknulo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija da zaprijeti kako bi mogao dati adresu odgovorne osobe ukrajinskoj vojsci, koja bi s njim mogla "razgovarati na svom jeziku". 

Optužbe za miješanje u izbore

Govoreći na mađarskom sveučilištu, Vance je rekao da mu je Orban ispričao o tim Zelenskijevim prijetnjama.

"To je potpuno skandalozno", rekao je Vance. "Nikada se ne bi smjelo dogoditi da strani šef vlade... prijeti šefu vlade savezničke nacije."

Vance je potom optužio medije za dvostruke standarde u izvješćivanju o navodnom stranom miješanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine i u mađarske izbore.

"Vidjeli ste to 2016. godine kada je velik dio američkih medija tvrdio da je pravi skandal to što je ruska vlada kupila Facebook oglase u vrijednosti od oko 500.000 dolara... To je strani utjecaj", rekao je.

"Ali ono što nije strani utjecaj jest kada Europska unija prijeti uskraćivanjem milijardi dolara Mađarskoj jer vi štitite svoje granice... Ono što nije strani utjecaj jest kada Ukrajinci zatvore naftovode, uzrokujući patnju mađarskom narodu u nastojanju da utječu na izbore."

Budimpešta je upletena u dugotrajni spor s Europskom unijom oko pitanja koja se kreću od neovisnosti pravosuđa do tretmana migranata.

Ured ukrajinskog predsjednika i Europska komisija nisu odmah odgovorili na upite za komentar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

