VIDEO Orban otišao na granicu sa Srbijom zbog 'eksploziva'. Narod: To je politički igrokaz!

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je u ponedjeljak na društvenim mrežama da je na mađarsko-srbijanskoj granici kako bi osobno provjerio je li sve u redu s plinovodom na mađarskoj strani, nakon što je dan ranije Srbija objavila da je na svojoj dionici plinovoda pronašla eksploziv.

"Jučer su pokušali dići u zrak plinovod na srpskom dijelu. Provjeravamo je li sve u redu na mađarskoj strani", naveo je Orban u objavi na Facebooku.

Eksploziv je Srbija pronašla kod Kanjiže, blizu mađarske granice, a ravnatelj Vojnosigurnosne agencije Đuro Jovanić u nedjelju je rekao da je služba od ranije raspolagala informacijama da će neki vojno osposobljeni migranti pokušati sabotirati plinsku infrastrukturu, te daj je pronađeni eksploziv proizveden u SAD-u.

Vučić: Pronašli smo jaki eksploziv kod plinovoda u dva ruksaka! Pričao sam s Orbanom

Taj je plinovod povezan s mrežom koja prenosi ruski plin u Tursku, a zatim u srednju Europu.

Dio mađarske javnosti smatra da se radi o političkom igrokazu čiji je cilj pomoći Orbanu pred ključne opće izbore 12. travnja u Mađarskoj.

Nacionalist Orban na izborima se bori da zadrži svoju više od 16 godina dugu vlast, a njegova stranka u anketama zaostaje za oporbenom strankom Tisza.

Nakon nedjeljnog sastanka mađarskog Vijeća za obranu objavljeno je da će vojska štititi mađarsku dionicu plinovoda, a mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto sugerirao je da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda.

I Rusija je u nedjelju sugerirala da je Ukrajina odgovorna.

"(Ukrajina) nastoji Mađarsku lišiti suvereniteta", rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova novinskoj agenciji TASS, dodajući da se za to koristi energijom, "pokušavajući spriječiti Mađarsku da primi visokokvalitetne resurse po razumnim cijenama".

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je u nedjelju "svaki pokušaj lažnog povezivanja" Ukrajine s eksplozivima pronađenim u blizini plinovoda u Srbiji.