UOČI PREGOVORA

Vance poslao oštru poruku Iranu: 'Ne igrajte se s nama!'

Piše HINA,
Foto: Jacquelyn Martin

Nakon primirja koje je najavio Donald Trump, SAD i Teheran idu na razgovore u Islamabad, a Vance upozorava: ako nas prevare, odgovor neće biti blag

Američki potpredsjednik J.D. Vance u petak je rekao da se raduje pozitivnim pregovorima s Iranom u Pakistanu, no pritom je upozorio Teheran da „ne pokuša izigrati" Sjedinjene Države.  „Radujemo se pregovorima. Vjerujem da će biti pozitivni”, rekao je Vance novinarima prije odlaska iz Washingtona. „Kao što je predsjednik Sjedinjenih Država rekao, ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo svakako spremni pružiti ruku“, dodao je američki potpredsjednik. 

„Ako nas pokušaju izigrati, tada će uvidjeti da pregovarački tim nije toliko susretljiv”, zaprijetio je. 

Washington i Teheran su u utorak navečer po američkom vremenu, nedugo prije isteka roka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, objavili da su postigli dogovor o dvotjednom primirju nakon četrdesetak dana rata. 

Sada slijede pregovori u Islamabadu, prijestolnici Pakistana – zemlje posrednika u razgovorima.

Očekuje se da će razgovori u tom gradu započeti u petak preliminarnim susretom stručnjaka, a potom će se u subotu održati glavni sastanak, izvijestili su pakistanski sigurnosni izvori. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

