VANDALIZAM Uništio skulpture vrijedne 217.000 eura pa htio staklom izbosti i zaštitara!

Muzej u Seattleu pretrpio je štetu procijenjenu na oko 250.000 dolara (217.000 eura) nakon što je vandal provalio i uništio svjetski poznate izloške od stakla. Počinitelj, identificiran kao četrdesetogodišnji Alexander Taylor Weis, uhićen je u ponedjeljak navečer nedugo nakon što je, kako se navodi, krenuo u destruktivni pohod u muzeju Chihuly Garden and Glass. Ovaj muzej u saveznoj državi Washington dom je djela renomiranog lokalnog kipara stakla Dalea Chihulyja. Weis je optužen za uništavanje dvanaest umjetničkih djela, od kojih je svako procijenjeno na vrijednost od oko 20.000 dolara, piše Daily Mail.

Prema izvješćima, Weis je u ponedjeljak nešto poslije 23 sata krenuo u divljanje, razbijajući staklene skulpture nalik biljkama u vanjskom dijelu postava. Nakon što ga je uočio zaštitar, Weis mu je zaprijetio krhotinom stakla te ga, prema navodima, pokušao i ubosti nekoliko puta.

Detektiv Brian Pritchard izjavio je da je zaštitar uspio pobjeći od Weisa i pozvati policiju. Kada su policajci stigli, zatekli su velike komade šarenog, razbijenog stakla razbacane po cijelom području. Snimke prikazuju kako prolaznici ispred muzeja preskaču ostatke uništenih umjetnina.

Weis je priveden nakon borbe s policijskim službenicima. Iz policije su izvijestili o detaljima uhićenja.

​- Osumnjičenik je postao borben i odbijao je slijediti naredbe. Muškarac je na kraju priveden - dodali su iz policije.

Weis je optužen za provalu, napad i više točaka optužnice za zlonamjerno uništavanje imovine te je smješten u zatvor okruga King.

Muzej nastavlja s radom, djela će biti zamijenjena

Službenici iz muzeja Chihuly Garden and Glass, koji se nalazi u susjedstvu poznatog tornja Space Needle, izjavili su kako očekuju da će oštećena umjetnička djela biti zamijenjena u narednim tjednima. Unatoč incidentu, muzej je već sljedeći dan bio otvoren za posjetitelje. Cijene ulaznica za izložbe kreću se od 35 do 42,50 američkih dolara.

Muzej je posvećen Daleu Chihulyju (84), koji je najpoznatiji po svojim kompleksnim staklenim djelima izloženim u više od dvjesto muzeja diljem svijeta.

Gnjev na društvenim mrežama

Vijest o uništenju skulptura izazvala je zgražanje na internetu, a mnogi su korisnici za incident okrivili politiku prema kriminalu u Seattleu.

"To je današnji Seattle, bez reda i zakona. Sjećate se 'ljeta ljubavi' i kako je to završilo? Dovedite neke vođe i učinite Seattle ponovno lijepim i sigurnim gradom", napisao je jedan korisnik.

Drugi je komentirao: "Koliko puta ćemo morati reći dok ne počnemo glasati onako kako mislimo? Probuđeni liberalni suci previše su blagi prema kriminalu."

Prema podacima FBI-a objavljenima 2024. godine, Seattle se nalazi na četvrtom mjestu u SAD-u po ukupnoj stopi kriminala, s 5.782,7 slučajeva na 100.000 stanovnika.