"Ako ste s Plenkovićem dobri i ne suprotstavljate mu se, onda imate priliku biti na čelu Podravke. Ako nešto malo imate za reći ili mu dati košaricu, kao gospodin Vanđelić, onda imate rok trajanja".

To je otprilike definicija autokrata.

Jutrošnji komentar Anke Mrak Taritaš na odustajanje Damira Vanđelića od kandidature za gradonačelnika Zagreba, kao i na izjavu Andreja Plenkovića da bi Vanđelić mogao "trajati određeno vrijeme" na čelu Fonda za obnovu Zagreba, oslikava model djelovanja predsjednika Vlade i HDZ-a.

Još jučer, Vanđelić je bio uzdanica HDZ-a na izborima u Zagrebu. Danas, nakon što mu je Vanđelić dao "košaricu", Plenković poručuje kako HDZ sad ima kandidata koji je "bolji izbor" od Vanđelića.

Rok trajanja

Još jučer, Vanđelića se pripremalo za kandidaturu preko Fonda za obnovu Zagreba, a danas, kad je Vanđelić odustao, neće biti više dobar ni kao ravnatelj tog Fonda. "Ako je netko privremeni, znači da će trajati određeno vrijeme", kazao je Plenković.

Ako je bio privremeni, bilo je to zato da bi mogao eventualno postati gradonačelnik. I ako je bio privremeni, mogao bi sada postati stalni ravnatelj Fonda. Ali neće biti ni jedno ni drugo.

Damir Vanđelić više nije dobar ni za obnovu Zagreba, samo zato što je odbio Andreja Plenkovića. Takvi, kao što reče Mrak Taritaš, ne prolaze dobro u politici podređenoj autokratskoj vladavini šefa najveće stranke.

Nadstranački kandidat

Plenković naglo odustaje od promoviranog koncepta "nadstranačkog" kandidata Vanđelića i hvali se kako će kandidat biti "član HDZ-a". I ne samo to, bit će to navodno još bolji kandidat koji "ide s motivacijom i ozbiljnim pristupom da pobijedi".

Ako je tako, zbog čega Plenković nije odmah išao s tim boljim kandidatom u Zagrebu? Zašto je gurao Vanđelića? Zašto je gurao osobu bez motivacije? Zašto je promovirao kao kandidata osobu koja je imala važnog posla u obnovi Zagreba?

Osim da mu obnova Zagreba bude paravan i propagandni alat.

Niz dlaku

No to je obrazac po kojem funkcioniraju autokrati. Najboljima smatraju one koji im idu "niz dlaku", koji ih slijede i slušaju, podilaze im i povlađuju. One koji im se zamjere autokrati će odbaciti i zamijeniti novim - "najboljim" - kandidatima.

"Način vladanja Plenkovića je autoritaran, kakav i treba biti i to nije loše za Hrvatsku", izjavio je nedavno Davor Štern u intervjuu Večernjem listu. "Samo, nažalost, nema dovoljno kvalitetnih ljudi oko sebe s kojima bi ga uspješno provodio".

A sada će ih imati još manje.

Autokrati vole slabije

Jer autokrati priznaju samo slabije od sebe. Samo one koji su im podložni i poslušni. Oni kvalitetniji i ambiciozniji, a naročito nepouzdani, mogu jednoga dana predstavljati konkurenciju tim istim autokratima.

Zamislimo da je Vanđelić postao gradonačelnik Zagreba pod vlastitim uvjetima, bez kontrole HDZ-a i utjecaja Plenkovića. Da je postao drugi najmoćniji političar u izvršnoj vlasti. Bila bi to za autokratskog šefa Vlade veći rizik od toga da se riješi nepozdanog i pronađe drugog "najboljeg" kandidata.

Lukava Dalić

Martina Dalić bila je, s druge strane, lukavija od Vanđelića. Progutala je ogorčenje nakon izbacivanja iz Vlade zbog afere Hotmail i grupe Borg, sačuvala za sebe "punu istinu" o Plenkovićevoj ulozi u tom slučaju, a onda za nagradu dobila Podravku.

Vanđelić, nesuđeni premijer tehničke Vlade Kolinde Grabar Kitarović iz 2015. godine, trebao je biti obnovitelj i gradonačelnik Zagreba. Sad očito neće biti ništa od toga.

A Plenkoviću je ionako svejedno što će biti sa Zagrebom. Dokle god je u igri Milan Bandić, HDZ ima svog rezervnog "najboljeg" kandidata.