PRVE BEBE U HRVATSKOJ

Varaždin minutu iza ponoći dobio prvu bebu, u Splitu se prva curica rodila u 2 ujutro

Piše Tina Jokić, Marta Divjak,
Varaždin minutu iza ponoći dobio prvu bebu, u Splitu se prva curica rodila u 2 ujutro
Pri rođenju Vid je bio težak 3.240 grama i dug 51 centimetar, a dolasku na svijet prisustvovao je i njegov otac Marko Šegi, rekao nam je dr. med. spec. ginekologije i opstetricije Ivo Bilopavlović

Dječak Vid na svijet je došao 1. siječnja u 00.01 sati te je time postao prva beba rođena u Varaždinskoj županiji u 2026. godini. Rođen je u Općoj bolnici Varaždin, prirodnim putem, a porod je protekao bez komplikacija. Njegova majka, Maja Sokolić Šagi, dobro se osjeća, rekli su nam iz bolnice.

- Pri rođenju Vid je bio težak 3.240 grama i dug 51 centimetar, a dolasku na svijet prisustvovao je i njegov otac Marko Šegi - rekao nam je dr. med. spec. ginekologije i opstetricije Ivo Bilopavlović.

Prva beba u Splitu rodila se u dva ujutro, drugo dijete u obitelji Džakula. Mama Nera i djevojčica su dobro, a poklone rodilji donijeli su župan Blaženko Boban, gradonačelnik Tomislav Šuta te ministar demografije Ivan Šipić.

