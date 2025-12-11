Obavijesti

News

AMFETAMIN, MDMA, LDS...

Varaždinac (25) godinama dilao drogu: Prodavao i maloljetniku?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U njegovoj kući otkriven pravi mini-skladišni centar narkotika: amfetamin, ketamin, MDMA, LSD… Tužitelji tvrde: Najmanje 18 prodaja u pet godina na području dvije županije.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu otvorilo je istragu protiv 25-godišnjaka kojeg sumnjiče da je godinama bio aktivan diler na području Varaždinske i Međimurske županije. Tereti ga se za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, a istražitelji navode da je narkotike prodavao i maloljetniku rođenom 2007. godine.

'VISOKI RIZIK' Europol razbio Balkanski kartel: Sudjelovala i Hrvatska policija, zaplijenili veću količine droge
Europol razbio Balkanski kartel: Sudjelovala i Hrvatska policija, zaplijenili veću količine droge

Prema sumnjama tužiteljstva, mladić je od 2020. do 2025. u najmanje 18 navrata raznim kupcima prodavao različite vrste droge, od amfetamina i MDMA-a do kokaina, LSD-a, ketamina i marihuane. Cijene su, kažu, varirale od 3 do 400 eura.

Istraga je kulminirala 7. svibnja ove godine, kada su policajci pretražili kuću u kojoj osumnjičenik živi. Pronašli su, navodi tužiteljstvo, cijeli niz paketića i tableta spremnih za daljnju prodaju. Zaplijenjeno je 227,49 grama amfetamina, 84,34 grama ketamina, 130 tableta MDMA te 65 LSD markica.

OGLASILI SE USKOK I POLICIJA Banda koja je krijumčarila više od 900 kilograma trave, 'lovu' prala preko uplata u kladionici
Banda koja je krijumčarila više od 900 kilograma trave, 'lovu' prala preko uplata u kladionici

Istraga se nastavlja, a 25-godišnjaku prijeti kazna zbog jednog od najtežih kaznenih djela iz područja zlouporabe droga.

