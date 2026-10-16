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OPERIRAO PLUĆA

Vatikan se oglasio o zdravlju Pape Lava: 'Ima napretka'

Piše HINA,
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Vatikan se oglasio o zdravlju Pape Lava: 'Ima napretka'
Foto: Vatican Media
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Papa Lav se nakon operacije raka pluća uspješno oporavlja i vraća se svakodnevnim aktivnostima, a njegov prvi javni nastup planiran je za nedjelju.

Papa Lav pokazuje "kontinuirani napredak" u bolnici nakon operacije raka pluća u utorak, objavio je u petak Vatikan, dodajući da je sada u mogućnosti obavljati uobičajene dnevne aktivnosti potpuno samostalno. 

„Postupci respiratorne fizioterapije su nastavljene”, a „postoperativni oporavak omogućuje mu da u potpunosti samostalno obavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti”, navodi se u priopćenju koje je objavio Vatikan.

Papa će se u nedjelju prvi put pojaviti u javnosti nakon hospitalizacije, kada će predvoditi tradicionalni Angelus, dok se nastavljaju pripreme za njegovo planirano putovanje u Južnu Ameriku u studenome, dodao je Vatikan.

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Vatikan je objavio i prve fotografije pape kako slavi misu u bolnici. 

Sedamdesetjednogodišnji poglavar Katoličke Crkve oporavlja od operacije raka pluća obavljene u utorak.

Papi Lavu dijagnosticiran je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka tog organa. Tijekom zahvata odstranjen mu je donji režanj desnog plućnog krila.

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