Vatikan se oglasio o zdravlju Pape Lava: 'Ima napretka'

Papa Lav pokazuje "kontinuirani napredak" u bolnici nakon operacije raka pluća u utorak, objavio je u petak Vatikan, dodajući da je sada u mogućnosti obavljati uobičajene dnevne aktivnosti potpuno samostalno.

„Postupci respiratorne fizioterapije su nastavljene”, a „postoperativni oporavak omogućuje mu da u potpunosti samostalno obavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti”, navodi se u priopćenju koje je objavio Vatikan.

Papa će se u nedjelju prvi put pojaviti u javnosti nakon hospitalizacije, kada će predvoditi tradicionalni Angelus, dok se nastavljaju pripreme za njegovo planirano putovanje u Južnu Ameriku u studenome, dodao je Vatikan.

Vatikan je objavio i prve fotografije pape kako slavi misu u bolnici.

Sedamdesetjednogodišnji poglavar Katoličke Crkve oporavlja od operacije raka pluća obavljene u utorak.

Papi Lavu dijagnosticiran je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka tog organa. Tijekom zahvata odstranjen mu je donji režanj desnog plućnog krila.