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1,4 MILIJARDE U SVIJETU

Vatikan: U Africi ima više katolika nego u Europi

Piše HINA,
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Vatikan: U Africi ima više katolika nego u Europi
Foto: Gradel Muyisa Mumbere
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Oko 20,3 posto katolika živi u Africi, a 20,2 posto u Europi

U Africi trenutno ima više katolika nego u Europi, objavio je u petak Vatikan, predstavljajući najnovije statističke podatke o Katoličkoj Crkvi koje je prikupila njegova novinska agencija Fides.

Krajem lipnja 2024. u svijetu je bilo ukupno 1,422 milijarde katolika, što je 17,8 posto svjetskog stanovništva, odnosno 0,1 posto više nego godinu ranije.

Oko 20,3 posto katolika živi u Africi, a 20,2 posto u Europi. Na obje Amerike otpada 47,7 posto katolika, na Aziju 11 posto, a na Oceaniju 0,8 posto.

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Prema prošlogodišnjim statističkim podacima, koji se odnose na kraj lipnja 2023., u svijetu je bilo 1,405 milijardi katolika. Oko 20 posto njih živjelo je u Africi, a 20,4 posto u Europi.

Agencija Fides registrirala je i 5.525 biskupa te 407.421 svećenika diljem svijeta. Pritom je istaknula da se broj svećenika, koji je porastao za 425, povećao prvi put u pet godina.

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