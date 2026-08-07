Vatrena petka u Istri i Dalmaciji: Vatrogasci gasili pet požara, u pomoć stigli i kanaderi

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice izvijestili su u petak da su vatrogasci Istarske županije intervenirali na tri požara na otvorenom prostoru, a zapovjednik VZŽ Istarske Dino Kozlevac rekao je da su požari ugašeni. "Današnja tri požara su brzo stavljena pod kontrolu i ugašena. Još uvijek traju vremenski uvjeti koji pogoduju izbijanju požara, pa pozivamo građane na dodatan oprez", izvijestio je Kozlevac.

Prema detaljnijem izvješću iz HVZ-a, u 10:47 sati ŽVOC Istarske županije primio je dojavu o požaru kod Marčane, u mjestu Orbanići. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od tri hektara. Na požaru je angažirano ukupno 12 vozila i 29 vatrogasaca iz JVP Pula te DVD-ova Pula, Medulin, Fažana, Peroj, Vodnjan i Marčana. Iz zraka je djelovao jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor.

Na požaru na lokaciji Medulin - Pomer angažirana su četiri vozila i 10 vatrogasaca iz JVP Pula i DVD Medulin i opožareno je 1000 metara četvornih trave i niskog raslinja, a na požaru na lokaciji Rebići, ispod dalekovoda Kujići - Rebići, angažirana su četiri vozila i osam vatrogasaca iz JVP Pula i DVD Pula te jedan Air Tractor te je također opožareno je 1000 metara četvornih trave i niskog raslinja.

U Splitsko- dalmatinskoj županiji ŽVOC je u 14,03 sati primio dojavu o požaru otvorenog prostora kod Labina Dalmatinskog. U gašenju su sudjelovala 24 vatrogasaca sa sedam vozila iz JVP-a Trogir i DVD-a Trogir, Kaštela, Seget Vranjica, Okruk i Slatine.

Iz zraka su djelovala dva kanadera i 1 Air Tractor koji je bio preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanja.

Opožareno je 0,6 ha trave i niskog raslinja, a požar je lokaliziran u 15:35. Na dežurstvu na požarištu su angažirana tri vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Kaštela.