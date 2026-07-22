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Vatrogasac iz Imotskog optužen zbog prijetnji Ranku Ostojiću: 'Malj je spreman i naoštren'

Piše Antonela Šaponja,
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Vatrogasac iz Imotskog optužen zbog prijetnji Ranku Ostojiću: 'Malj je spreman i naoštren'
Zagreb: Izjave Ranka Ostojića nakon zatvorene sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Državno odvjetništvo sudu je predložilo izdavanje kaznenog naloga te izricanje uvjetne osude od deset mjeseci zatvora, uz rok provjeravanja od tri godine

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv profesionalnog vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Imotski zbog prijetnji saborskom zastupniku SDP-a Ranku Ostojiću, piše Dalmatinski portal.

Prema navodima iz optužnice, vatrogasac je 23. travnja na Facebooku reagirao na Ostojićevu objavu o Jasenovcu te mu napisao: "Šteta što i ti nisi bio među njima, zrak bi bio puno čistiji. Aj tamo idiote, ako ne odeš uskoro, vjeruj mi da ćeš ubrzo otići. Malj je spreman i naoštren. Je li ti mama živa?"

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Državno odvjetništvo sudu je predložilo izdavanje kaznenog naloga te izricanje uvjetne osude od deset mjeseci zatvora, uz rok provjeravanja od tri godine.

Optuženi vatrogasac tvrdi da nije počinio kazneno djelo te da se ne koristi rječnikom navedenim u činjeničnom opisu optužnice.

Ostojić je u travnju objavom podsjetio na 81. obljetnicu proboja zatvorenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac. Naveo je i da su u Jasenovcu ubijene 83 tisuće ljudi.

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