Vatrogasac koji je na godišnjem spašavao Tučepe: 'Nismo heroji, mi sa srcem radimo naš posao'

Uniformu uvijek nosim sa sobom. To radim već pet godina kad idem na ljetovanje. Ja sam malo poseban kad se o tome radi. Kad krećemo na more, ja uniformu stavim u auto pa tek onda možemo krenuti. To je meni u krvi, rekao nam je zagrebački vatrogasac Josip Fabijanić, koji je gasio veliki požar u Tučepima dok je bio na godišnjem odmoru.

