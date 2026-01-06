Obavijesti

IZVLAČILI TAKSI KOD ZAGREBA

Vatrogasci ‘čupali‘ legendarnog Hambija iz snijega: 'Ovdje ne bi ni Mojsije prošao. Glup sam...'

Piše Mato Galić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: facebook/podcast inkubator

Što je najgore  tu di sam prvo zapeo nisam mogao ni naprijed ni nazad i napravio sam nekako ne znam ni sam proboj u rikverc, objavio je na društvenim mrežama

Ovdje ne bi ni Mojsije prošao, napisao je na društvenim mrežama Goran Babić zvani Hambi, hrvatski MMA trener iskazavši ogromnu zahvalnost vatrogascima na njihovom spašavanju.  Podsjetimo, prava mala drama odvijala se kasno sinoć iza 23 sata na snijegom okovanom putu kod Žitkovčice. Vatrogasci su naime intervenirali na makadamskom putu u šumi kod mjesta Žitkovčica, nadomak Kravarskog. Na toj je lokaciji u snijegu zapeo taksist. 

- Dobio sam poziv oko 23:17 da je zvala osoba, vozač taksija, da je ga je navigacija odvela šumskim putem. Tamo je bio snijeg i stao je nije mogao naprijed ni nazad - ispričao nam je zapovjednik DVD-a Zvonko Čunović.

Da je taksist upravo on javno se pohvalio Goran Babić iskazavši ogromnu zahvalnost vatrogascima na njihovom spašavanju. 

- Vidim pišu da to nije posao vatrogasaca da sam trebao zvati vučnu službu, ali to nije bilo moguće nikako jer ovdje jedva auto ušao - napisao je Babić. 

Dodao je i da je bio 'lud i sam sebi glup'. 

- Što je najgore  tu di sam prvo zapeo nisam mogao ni naprijed ni nazad i napravio sam nekako ne znam ni sam proboj u rikverc i jedan dobar dio puta se iščupao nakon pola sata i onda sam zapeo opet da se nisam mogao ni pomaknu i taman su oni stigli i izvukli me - opisao je. 

Popularni Hambi nekoć je bio boksač, a vrlo mlad ušao je u trenerske vode. Bio je boksački trener, a trenerski se okušao i u MMA-u. Nekoliko puta bio je u kutu borcima u UFC-u, najvećoj svjetskoj MMA promociji. Na najvećoj pozornici vodio je Igora Pokrajca i Gorana Reljića. Kroz njegove ruke prošli su i borci poput Roberta Soldića, Francisca Barrija...

Ostao je u sportu kroz vođenje rekreativnih treninga.

