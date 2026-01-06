DRAMA KOD ZAGREBA Taksist je zapeo u šumi prateći navigaciju. Izvlačili su ga vatrogasci...

Prava mala drama odvijala se kasno sinoć iza 23 sata na snijegom okovanom putu kod Žitkovčice.

Vatrogasci su naime intervenirali na makadamskom putu u šumi kod mjesta Žitkovčica, nadomak Kravarskog.

Foto: DVD Kravarsko/Facebook

Na toj je lokaciji u snijegu zapeo taksist.

- Dobio sam poziv oko 23:17 da je zvala osoba, vozač taksija, da je ga je navigacija odvela šumskim putem. Tamo je bio snijeg i stao je nije mogao naprijed ni nazad - ispričao nam je zapovjednik DVD-a Zvonko Čunović.

Dodaje kako je odmah nazvao dvojicu kolega i svi su zajedno krenuli u akciju spašavanja.

- Popeli smo se tamo. Malo smo ga izgurali na cestu, i on se izvukao. Rekao je da ga je navigacija tu navela mi smo njega gurali ručno - rekao nam je Zvonko. Dodao je i kako u taksiju nije bilo putnika.