DRAMA KOD ZAGREBA Taksist je zapeo u šumi prateći navigaciju. Izvlačili su ga vatrogasci...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
DRAMA KOD ZAGREBA Taksist je zapeo u šumi prateći navigaciju. Izvlačili su ga vatrogasci...
Foto: DVD Kravarsko/Facebook

Poziv u pomoć vatrogasci su primili iza 23 sata, odmah su krenuli na teren kako bi izvukli automobil...

Prava mala drama odvijala se kasno sinoć iza 23 sata na snijegom okovanom putu kod Žitkovčice.

Foto: HAK

Vatrogasci su naime intervenirali na makadamskom putu u šumi kod mjesta Žitkovčica, nadomak Kravarskog.

Foto: DVD Kravarsko/Facebook

Na toj je lokaciji u snijegu zapeo taksist. 

- Dobio sam poziv oko 23:17 da je zvala osoba, vozač taksija, da je ga je navigacija odvela šumskim putem. Tamo je bio snijeg i stao je nije mogao naprijed ni nazad - ispričao nam je zapovjednik DVD-a Zvonko Čunović.

Dodaje kako je odmah nazvao dvojicu kolega i svi su zajedno krenuli u akciju spašavanja. 

- Popeli smo se tamo. Malo smo ga izgurali na cestu, i on se izvukao. Rekao je da ga je navigacija tu navela mi smo njega gurali ručno - rekao nam je Zvonko. Dodao je i kako u taksiju nije bilo putnika. 

