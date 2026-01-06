Poziv u pomoć vatrogasci su primili iza 23 sata, odmah su krenuli na teren kako bi izvukli automobil...
DRAMA KOD ZAGREBA Taksist je zapeo u šumi prateći navigaciju. Izvlačili su ga vatrogasci...
Prava mala drama odvijala se kasno sinoć iza 23 sata na snijegom okovanom putu kod Žitkovčice.
Vatrogasci su naime intervenirali na makadamskom putu u šumi kod mjesta Žitkovčica, nadomak Kravarskog.
Na toj je lokaciji u snijegu zapeo taksist.
- Dobio sam poziv oko 23:17 da je zvala osoba, vozač taksija, da je ga je navigacija odvela šumskim putem. Tamo je bio snijeg i stao je nije mogao naprijed ni nazad - ispričao nam je zapovjednik DVD-a Zvonko Čunović.
Dodaje kako je odmah nazvao dvojicu kolega i svi su zajedno krenuli u akciju spašavanja.
- Popeli smo se tamo. Malo smo ga izgurali na cestu, i on se izvukao. Rekao je da ga je navigacija tu navela mi smo njega gurali ručno - rekao nam je Zvonko. Dodao je i kako u taksiju nije bilo putnika.
