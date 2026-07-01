Vatrogasci i dalje dežuraju, a noć je na terenu provelo 150 vatrogasaca s 40 vozila. Za sada nema širenja i radi se na sanaciji
Vatrogasci i dalje dežuraju na Čiovu: 'Strava, auti su skroz izgorjeli. Nadlijeću kanaderi'
Veliki požar koji je izbio na Čiovu u utorak poslijepodne je pod kontrolom, a izgorjelo je preko 100 hektara otvorenog prostora, potvrdio nam je u utorak navečer Ivan Kovačević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita i Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Požar je izbio nakon velikog grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju. Kuće ni drugi objekti nisu bili ugroženi.
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- Danas je dobro stanje, rjeđe nadlijeću kanaderi nego jučer. Vatrogasci dežuraju uz rubove požarišta, a ponegdje se vatra ponovno aktivira, ali brzo to kanader ugasi. Sve su pokrili i dežuraju na više lokacija - kaže nam čitatelj.
Vatrogasci i dalje dežuraju, a noć je na terenu provelo 150 vatrogasaca s 40 vozila. Za sada nema širenja i radi se na sanaciji. Požar je napravio i veliku štetu, a kako nam javlja čitatelj, izgorjeli su automobili.
- Oštećeno je nekoliko vozila, velika je šteta nažalost - kaže nam čitatelj.
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