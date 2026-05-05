Vatrogasci jurili na intervenciju, vozači im nisu omogućili 'hitni' prolaz! 'Izgubili smo vrijeme...'

Pripadnici DVD-a Velika Kopaonica intervenirali su u teškoj prometnoj nesreći pored Sredanaca na autocesti A3 u utorak oko 14.20 sati. Kamion je probio ogradu i zabio se u dalekovod, a onda se zapalio. Unutra je bila jedna osoba, priopćila je ranije PU brodsko-posavska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Sprječavanje prolaza vatrgascima | Video: Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Velika Kopanica





- Kao pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Kopanica, danas smo ponovno svjedočili velikom problemu na hrvatskim cestama – nepoštivanju pravila o formiranju hitnog prolaza. Na putu prema prometnoj nesreći na autocesti izgubili smo gotovo 10 minuta probijajući se kroz kolonu vozila jer vozači nisu pravovremeno omogućili prolaz žurnim službama. Tih 10 minuta nekome može značiti razliku između života i smrti. Vatrogasci, hitna pomoć i policija ne izlaze na intervencije zbog sebe, nego zbog ljudi kojima je pomoć potrebna odmah. Svako kašnjenje otežava spašavanje unesrećenih, povećava posljedice nesreće i dovodi u opasnost živote svih sudionika - poručili su.

U nastavku objave pišu:

- Zakon jasno propisuje obvezu stvaranja hitnog prolaza, no očito je da još uvijek mnogi vozači nisu svjesni koliko je to važno. Dovoljno je malo pažnje, odgovornosti i kulture u prometu da se žurnim službama omogući prolazak bez zastoja. Pozivamo sve vozače da ozbiljno shvate svoju odgovornost u prometu. Kada čujete sirene i vidite rotacijska svjetla, odmah napravite prostor za prolaz. Jer sutra pomoć možda bude potrebna upravo vama ili nekome vašem - napisali su u objavi vatrogasci.