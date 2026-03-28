Vatrogasci objavili nove detalje: Do sada imali 1780 intervencija

Vatrogasci već treći dan saniraju posljedice jakog nevremena koje je pogodilo nekoliko hrvatskih županije, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Dodaju i kako se intervencije uglavnom odnose na uklanjanje srušenih stabala i grana s prometnica te sanacije oštećenih objekata. Zabilježen je angažman vatrogasaca zbog poplava te zbog snijega u gorskim područjima.

- Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7:00 sati 27. ožujka do 7:00 sati 28. ožujka na području RH zabilježeno je 1069 vatrogasnih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 1215 vatrogasnih organizacija s ukupno 3966 vatrogasaca i 1296 vatrogasnih vozila. Ovi podaci uključuju tehničke intervencije vezane za nevrijeme i sve ostale intervencije u protekla 24 sata - rekli su.

Boj zabilježenih intervencija u navedenom razdoblju vezanih uz nevrijeme po županijama je: Grad Zagreb - 308 intervencija, angažiran 1191 vatrogasac, 357 vozila. Zagrebačka županija - 390 intervencija, angažirano 1550 vatrogasaca, 518 vozila. Međimurska županija - 30 intervencija, angažirano 154 vatrogasaca, 46 vozila. Varaždinska županija - 48 intervencije, angažirano 76 vatrogasaca, 24 vozila. Sisačko-moslavačka - 38 intervencija, angažirano 115 vatrogasaca, 52 vozila. Karlovačka županija - 45 intervencija, angažirano 158 vatrogasaca, 47 vozila. Bjelovarsko-bilogorska županija - 43 intervencije, angažirana 154 vatrogasca, 44 vozila. Koprivničko-križevačka - 37 intervencija, angažirano 98 vatrogasaca, 36 vozila. Krapinsko-zagorska županija - 48 intervencija, angažirano 217 vatrogasaca, 67 vozila. Istarska županija - 12 intervencija, angažirano 32 vatrogasaca, 12 vozila. Primorsko-goranska županija - 43 intervencije, angažirano 120 vatrogasaca, 40 vozila.

Potrebno je istaknuti da je broj vatrogasnih intervencija na području RH vezanih uz nevrijeme od 7:00 sati 26. ožujka do 7:00 sati 28. ožujka 1780, a na kojima je angažirano kumulativno 6771 vatrogasac s 2163 vozila.

- Zagrebački profesionalni i dobrovoljni vatrogasci i danas nastavljaju s intervencijama. Sve raspoložive ekipe su na terenu. Na ruku nam ide postupno smirivanje vjetra - rekao nam je zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih te istaknuo kako su od početka nevremena na području Grada Zagreba imali 630 intervencija.

Na područjima Krapinsko-Zagorske, Zagrebačke i Bjelovarsko bilogorske županije na kojima su angažirani vatrogasci zbog poplava, stanje se postupno smiruje

- Na području Konjščine vatrogasci su oko jednog objekta postavljali zečji nasip. Kod Zaboka su vatrogasci angažirani na obrani objekata i stanice za tehnički pregled. Poplave su zabilježene i na krapinskom području, gdje je korištena pumpa velikog kapaciteta - rekao nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske i istaknuo da se voda povlači te je stanje puno bolje.

Prema riječima zapovjednika Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Josipa Hegera, došlo je do izlijevanja potoka i kanala na području Bjelovara i Rovišća, a vatrogasci su punili vreće i postavljali zečje nasipe oko objekata i na ulaz u same objekte. Zabilježeno je i nekoliko ispumpavanja vode iz podruma.

Uz tehničke intervencije, zabilježen je i požar objekta u blizini Samobora, nažalost sa smrtnim posljedicama. Dana 27. ožujka u 22:29 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru objekta u mjestu Pavučnjak. Požarom je zahvaćena drvena kuća te su uslijed požara smrtno stradale dvije osobe. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 32 vatrogasca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP-a Samobor, DVD-a Samobor i DVD-a Pavučnjak. Požar je ugašen, a intervencija je u tijeku.