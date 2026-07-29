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uništio 42.000 hektara

Vatrogasci obuzdali golemi požar u Francuskoj. Stiže nova opasnost - toplinski val i vjetar

Piše HINA,
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Vatrogasci obuzdali golemi požar u Francuskoj. Stiže nova opasnost - toplinski val i vjetar
Foto: Manon Cruz
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Francuski vatrogasci su tijekom noći držali pod kontrolom veliki požar zapadno od Bordeauxa koji je izazvao masovne evakuacije, ali vatra bi se mogla rasplamsati jer se u srijedu očekuju vjetrovi i porast temperatura

"Noć je bila mirna; požar je jutros i dalje pod kontrolom, uz nekoliko plamenova koji su brzo stavljeni pod kontrolu tijekom noći", objavila je Sophie Brocas, prefektica departmana Gironde na X-u rano u srijedu.  Šumski požar u području Landesa zapadno od Bordeauxa, popularnog turističkog odredišta, uništio je 42.000 hektara uglavnom borovih šuma, nakon sušnog razdoblja uzrokovanog nizom toplinskih valova. Nakon tjedan dana borbe s vatrom, vatrogasne ekipe uspjele su obuzdati požar uz potporu europskih kolega. Međutim, novi toplinski val, ⁠već četvrti ovog ljeta, trebao bi učiniti uvjete nestabilnijima ‌u nadolazećim satima.

Meteo-France objavio je da se očekuje da će temperature u tom području u srijedu dosegnuti 42 Celzijeva stupnja, dok će suhi vjetrovi s jugozapada ujutro i sa zapada poslijepodne vjerojatno rasplamsati požare, rekla je Brocas.

Francuska se suočava s neviđenom sezonom šumskih požara. Izgorjela površina već je premašila prethodnu rekordnu 2022. godinu.

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U ovom požaru je izgorjelo nekoliko stotina kuća. Vlasti su evakuirale oko 220.000 ljudi, uključujući turiste i lokalno stanovništvo, zato što je požar prijetio poluotoku Cap Ferret na atlantskoj obali, do kojeg se može doći samo jednom cestom. Stotine ljudi napustile su područje posebno unajmljenim trajektima.

Nekoliko tisuća ljudi južno od regije dobilo je dopuštenje za povratak dok su vatrogasci gasili manji požar u blizini Biscarrossea.

Nekoliko tvrtki u predgrađu povijesnog grada Bordeauxa preventivno je zatvorilo svoje poslovnice jer se vatra približila na 15 kilometara od gradskog područja.

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