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NEMA OZLIJEĐENIH

Vatrogasci se bore s požarom na farmi u Baranji: Izgorjeli sijeno i strojevi, nastala velika šteta

Piše HINA,
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Vatrogasci se bore s požarom na farmi u Baranji: Izgorjeli sijeno i strojevi, nastala velika šteta
Vatrogasna vozila i oprema DVD-a Vodice | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

U Podolju kod Belog Manastira vatrogasci su cijelu noć gasili požar koji je zahvatio poljoprivredno gospodarstvo, a srećom nema ozlijeđenih.

U požaru, koji je u četvrtak navečer buknuo na farmi u baranjskom mjestu Podolju, nije bilo ozlijeđenih osoba, a u gašenju požara koje je još u tijeku, sudjeluje više vatrogasnih postrojbi, izvijestila je u petak osječko-baranjska policija. Policijska postaja Beli Manastir dobila je u četvrtak navečer dojavu građana da je, na zasad neutvrđen način,  došlo do požara farme na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Podolju. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je kako je požar zahvatio sijeno, ogrijevno drvo te više radnih strojeva. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a na mjestu događaja intervenira više vatrogasnih postrojbi te je gašenje požara u tijeku.

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Prema podatcima osječkog Županijskog centra 112 u gašenju požara je, tijekom noći, naizmjenično sudjelovalo devet vatrogasnih postrojbi, s 54 vatrogasca i 14 vozila, požar je zahvatio površinu ispunjenu sijenom veličine 7200 četvornih metara,  a u požaru su izgorjeli kombajn i traktor.

Nakon što se steknu uvjeti i požar bude ugašen slijedi očevid policijskih službenika i daljnje kriminalističko istraživanje, napominju u policiji.  

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