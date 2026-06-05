Vatrogasci se bore s požarom na farmi u Baranji: Izgorjeli sijeno i strojevi, nastala velika šteta

U požaru, koji je u četvrtak navečer buknuo na farmi u baranjskom mjestu Podolju, nije bilo ozlijeđenih osoba, a u gašenju požara koje je još u tijeku, sudjeluje više vatrogasnih postrojbi, izvijestila je u petak osječko-baranjska policija. Policijska postaja Beli Manastir dobila je u četvrtak navečer dojavu građana da je, na zasad neutvrđen način, došlo do požara farme na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Podolju. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je kako je požar zahvatio sijeno, ogrijevno drvo te više radnih strojeva. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a na mjestu događaja intervenira više vatrogasnih postrojbi te je gašenje požara u tijeku.

Prema podatcima osječkog Županijskog centra 112 u gašenju požara je, tijekom noći, naizmjenično sudjelovalo devet vatrogasnih postrojbi, s 54 vatrogasca i 14 vozila, požar je zahvatio površinu ispunjenu sijenom veličine 7200 četvornih metara, a u požaru su izgorjeli kombajn i traktor.

Nakon što se steknu uvjeti i požar bude ugašen slijedi očevid policijskih službenika i daljnje kriminalističko istraživanje, napominju u policiji.