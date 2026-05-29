Bojali smo se da požar ne proguta cijelu kuću. Znali smo da unutra nema nikoga pa nam je bilo lakše - kaže nam čitatelj
VIDEO Buktinja u zagrebačkoj Dubravi: 'Krov se zapalio i urušio, bojali smo se...'
U Ulici Jasmina u zagrebačkoj Dubravi izbio je požar, s krova je sukljao gusti dim, dojavio nam je čitatelj u petak oko 13.50 sati. Kako su nam potvrdili zagrebački vatrogasci, radi se o požaru krovišta koje se naposljetku i urušilo. Potkrovlje je od knaufa pa se požar zavukao. Vatrogasci gase s dva unutarnja mlaza i jednim vitlom iz vana, a dodatnu pomoć i snagu ne trebaju.
- Vatrogasci su već ugasili požar, bojali smo se da ne proguta cijelu kuću. Znali smo da unutra nema nikoga pa nam je bilo lakše - kaže nam čitatelj.
