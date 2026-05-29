VATROGASNA INTERVENCIJA

VIDEO Buktinja u zagrebačkoj Dubravi: 'Krov se zapalio i urušio, bojali smo se...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Bojali smo se da požar ne proguta cijelu kuću. Znali smo da unutra nema nikoga pa nam je bilo lakše - kaže nam čitatelj

U Ulici Jasmina u zagrebačkoj Dubravi izbio je požar, s krova je sukljao gusti dim, dojavio nam je čitatelj u petak oko 13.50 sati. Kako su nam potvrdili zagrebački vatrogasci, radi se o požaru krovišta koje se naposljetku i urušilo. Potkrovlje je od knaufa pa se požar zavukao. Vatrogasci gase s dva unutarnja mlaza i jednim vitlom iz vana, a dodatnu pomoć i snagu ne trebaju.

Došao iz Srbije u Zagreb i planirao ubojstvo. Zagrebačka policija ga locirala i uhitila
Došao iz Srbije u Zagreb i planirao ubojstvo. Zagrebačka policija ga locirala i uhitila

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u Dubravi VIDEO
Požar u Dubravi | Video: čitatelj/24sata

- Vatrogasci su već ugasili požar, bojali smo se da ne proguta cijelu kuću. Znali smo da unutra nema nikoga pa nam je bilo lakše - kaže nam čitatelj.

