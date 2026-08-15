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POŽAR UGAŠEN

Vatrogasci u Zagrebu spasili ženu i psa: 'Bila je bez svijesti'

Piše Luka Safundžić,
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Vatrogasci u Zagrebu spasili ženu i psa: 'Bila je bez svijesti'
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Foto: JVP Zagreb
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Želimo joj brz i uspješan oporavak, poručili su zagrebački vatrogasci nakon obavljene akcije....

U subotu ujutro izbio je požar u poslovnom prostoru smještenom u pješačkoj zoni u Stenjevcu, a intervencija zagrebačkih vatrogasaca završila je spašavanjem žene koja je pronađena bez svijesti. Prije dolaska vatrogasaca građani su pokušali ugasiti požar aparatima za početno gašenje. No vatra se već bila proširila prostorom, pa su vatrogasci po dolasku morali provaliti u zaključani poslovni prostor kako bi došli do požarišta.

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'Pas je vjerno ostao uz vlasnicu'

Požar je zahvatio površinu od približno šest puta četiri metra.

Nakon što su ga ugasili, vatrogasci su započeli razdimljavanje prostora i detaljnu pretragu.

Upravo je tijekom pretrage pronađena žena koja je bila živa, ali bez svijesti. Nalazila se u prostoriji koju požar nije neposredno zahvatio. Vatrogasci su joj odmah pružili pomoć i počeli davati kisik, sve do dolaska tima Hitne medicinske pomoći.

Žena, inače vlasnica poslovnog prostora, potom je prevezena na liječnički pregled. U dramatičnoj intervenciji spašen je i njezin pas. Kako navode zagrebački vatrogasci, pas je vjerno ostao uz svoju vlasnicu. O njemu će se, do njezina povratka, brinuti nadležne službe.

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