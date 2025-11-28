Vatrogasci uglavnom ugasili požar u Hong Kongu, 94 mrtvih

Vatrogasci su uglavnom obuzdali požar koji je uništio stambeni kompleks Wang Fuk Court u Hong Kongu, a očekuje se i završetak potrage i spašavanja nakon što je najgori požar u gradu u gotovo 80 godina opustošio golemi stambeni kompleks, usmrtivši najmanje 94 osobe. Zgrada s osam tornjeva, u kojoj živi više od 4.600 ljudi, bila je u fazi obnove, obavijena bambusovim skelama i zelenom mrežom. Policija je izjavila da je uhitila tri dužnosnika građevinske tvrtke zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja zbog korištenja nesigurnih materijala, uključujući zapaljive pjenaste ploče koje su blokirale prozore.

Vatrogasci su istaknuli kako očekuju da će operacija potrage i spašavanja u još uvijek tinjajućem kompleksu biti završena u petak, do 9 sati ujutro.

"Nastojat ćemo provesti nasilni ulazak u sve jedinice sedam zgrada kako bi vidjeli da nema drugih žrtava", rekao je zamjenik ravnatelja vatrogasne službe Derek Chan novinarima u petak.

U ranim jutarnjim satima četvrtka čak 279 osoba vodilo se kao nestalo, ali ta brojka nije ažurirana više od 24 sata. Chan je rekla da je 25 poziva za pomoć vatrogasnoj postrojbi ostalo neriješeno, uključujući tri u posljednjih nekoliko sati kojima se dao prioritet.

Spasioci su se borili s intenzivnom vrućinom, gustim dimom, urušavanjem skela i krhotina dok su se trudili doći do stanovnika za koje se strahuje da su zarobljeni na gornjim katovima kompleksa.

Većina žrtava pronađena je u dva tornja u kompleksu, dok su vatrogasci pronašli preživjele u nekoliko preostalih zgrada, rekao je Chan.

Radi se o najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu od 1948., kada je 176 ljudi poginulo u požaru skladišta.

Policija je, inače, uhitila dva direktora i inženjerskog konzultanta tvrtke Prestige Construction, koja je više od godinu dana obnavljala zgrade.

"Imamo razloga vjerovati da su odgovorne strane tvrtke bile krajnje nemarne, što je dovelo do ove nesreće i uzrokovalo nekontrolirano širenje požara", istaknula je policijska nadzornica Eileen Chung.