STRAVA

Vatrogasci uglavnom ugasili požar u Hong Kongu, 94 mrtvih

HINA
Vatrogasci uglavnom ugasili požar u Hong Kongu, 94 mrtvih
Foto: TYRONE SIU/REUTERS

Većina žrtava pronađena je u dva tornja u kompleksu, dok su vatrogasci pronašli preživjele u nekoliko preostalih zgrada

Vatrogasci su uglavnom obuzdali požar koji je uništio stambeni kompleks Wang Fuk Court u Hong Kongu, a očekuje se i završetak  potrage i spašavanja nakon što je najgori požar u gradu u gotovo 80 godina opustošio golemi stambeni kompleks, usmrtivši najmanje 94 osobe. Zgrada s osam tornjeva, u kojoj živi više od 4.600 ljudi, bila je u fazi obnove,  obavijena bambusovim skelama i zelenom mrežom. Policija je izjavila da je uhitila tri dužnosnika građevinske tvrtke zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja zbog korištenja nesigurnih materijala, uključujući zapaljive pjenaste ploče koje su blokirale prozore.

Vatrogasci su istaknuli kako očekuju da će operacija potrage i spašavanja u još uvijek tinjajućem kompleksu biti završena u petak, do 9 sati ujutro. 

"Nastojat ćemo provesti nasilni ulazak u sve jedinice sedam zgrada kako  bi vidjeli da nema drugih  žrtava", rekao je zamjenik ravnatelja vatrogasne službe Derek Chan novinarima u petak. 

Vatrena buktinja 'guta' zgrade u Hong Kongu: Poginulo je 14 ljudi 01:05
Vatrena buktinja 'guta' zgrade u Hong Kongu: Poginulo je 14 ljudi | Video: 24sata/Reuters

U ranim jutarnjim satima četvrtka čak 279 osoba vodilo se kao nestalo, ali ta brojka nije ažurirana više od 24 sata. Chan je rekla da je 25 poziva za pomoć vatrogasnoj postrojbi ostalo neriješeno, uključujući tri u posljednjih nekoliko sati kojima  se dao prioritet.

Spasioci su se borili s intenzivnom vrućinom, gustim dimom, urušavanjem skela i krhotina dok su se trudili doći do stanovnika za koje se strahuje da su zarobljeni na gornjim katovima kompleksa.

Većina žrtava pronađena je u dva tornja u kompleksu, dok su vatrogasci pronašli preživjele u nekoliko preostalih zgrada, rekao je Chan. 

Radi se o  najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu od 1948., kada je 176 ljudi poginulo u požaru  skladišta. 

STRAŠNI PRIZORI Raste broj žrtava u Hong Kongu. 65 je poginulih, tragaju za 250 ljudi u spaljenim neboderima
Raste broj žrtava u Hong Kongu. 65 je poginulih, tragaju za 250 ljudi u spaljenim neboderima

Policija je, inače, uhitila dva direktora i inženjerskog konzultanta tvrtke Prestige Construction, koja je više od godinu dana obnavljala zgrade. 

"Imamo razloga vjerovati da su odgovorne strane tvrtke bile krajnje nemarne, što je dovelo do ove nesreće i uzrokovalo nekontrolirano širenje požara", istaknula je policijska nadzornica Eileen Chung. 

