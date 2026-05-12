VAŽNO Sabor u srijedu o zabrani energetskih pića maloljetnicima

Iz SDP-a napominju da energetska pića ostavljaju trajne posljedice za zdravlje koje onda utječu na tjelesnu masu i razvoj šećerne bolesti, krvni tlak, bolesti srca i druge zdravstvene tegobe...

Hrvatski sabor u srijedu će raspraviti SDP-ov prijedlog o zabrani prodaje energetskih pića osobama mlađim od 18 godina radi "zaštite njihova fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjenja rizika povezanih s pretjeranom konzumacijom kofeina i stimulansa".

Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, želi se "spriječiti dostupnost energetskih pića maloljetnicima, uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s praksama drugih država članica Europske unije, potaknuti odgovorno oglašavanje i informiranje potrošača te doprinijeti edukaciji o zdravim životnim navikama i prevenciji ovisnosti", navodi se u prijedlogu kluba SDP-a.

Iz SDP-a napominju da energetska pića ostavljaju trajne posljedice za zdravlje koje onda utječu na tjelesnu masu i razvoj šećerne bolesti, krvni tlak, bolesti srca i druge zdravstvene tegobe. Pritom se pozivaju na istraživanje njihove zastupnice u Europskom parlamentu Biljane Borzan, prema kojemu 70 posto adolescenata redovito konzumira energetska pića, a njih 40 posto to čini barem jednom tjedno.

Prije toga, saborski će zastupnici raspraviti Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Tim se zakonom, između ostalog, uvodi poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad, ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana. Poslodavcima se za sezonske radnike omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad s rokom važenja do tri godine, a na isti se rok omogućuje reguliranje privremenog boravka u svrhu studiranja.

U odnosu na prvo čitanje, u tekst konačnog prijedloga zakona dodana je nova kategorija državljana trećih zemalja kojima se može izdati dugotrajna viza s rokom važenja do godine dana, to su profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa.

Dodatno je precizirano da ustanove koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih mogu provoditi ispit poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, ako imaju suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Također, članu obitelji državljanina treće zemlje koji u Hrvatskoj boravi na temelju važeće dozvole za boravak i rad, može se odobriti privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji samo ako je državljanin treće zemlje s kojim se traži spajanje u Hrvatskoj imao neprekidno najmanje dvije godine odobren privremeni boravak (umjesto jedne godine u odnosu na prvo čitanje).

