Vozač saniteta u Slavoniji drogiran prevozio pacijente: 'Žao nam je, ovo baca ljagu...'

Vozač sanitetskog vozila Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije upravljao je vozilom pod utjecajem droge, odnosno kokaina, potvrdili su nam iz samog Zavoda, a slučaj je otkriven tijekom redovnog policijskog nadzora prometa.

Kako je izvijestila Policijska uprava brodsko-posavska, policijski službenici su tijekom kontrole prometa zaustavili 50-godišnjeg vozača zbog sumnje da upravlja vozilom pod utjecajem supstanci. U vozilu se u tom trenutku nalazilo više osoba koje je prevozio.

Sumnje policije ubrzo su potvrđene. Provedenim testiranjem na prisutnost droga u organizmu vozača dobivena je pozitivna reakcija na kokain. Vozač je, međutim, odbio daljnje uzimanje uzoraka potrebnih za detaljnu laboratorijsku analizu prisutnosti droga ili lijekova u organizmu. Tijekom postupanja policije kod njega su pronašli i 0,49 grama kokaina, a dodatno su utvrdili da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu.

U trenutku policijskog postupanja sanitetsko vozilo nije bilo prazno. Kako su pojasnili iz Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, u vozilu su se osim vozača nalazila dva pacijenta te medicinska sestra. Iz Zavoda naglašavaju kako zdravstvena skrb nad pacijentima u tom trenutku nije bila ugrožena.

- Nakon postupanja policije prema našem djelatniku, voditelj ispostave sanitetskog prijevoza Nova Gradiška osobno je došao na mjesto događaja te je, u suradnji s policijskim službenicima, preuzeo vozilo i pacijente te ih sigurno prevezao na dogovorena odredišta - poručili su nam iz Zavoda.

Vozač prema kojem je policija postupala zaposlen je na radnom mjestu vozača u službi saniteta u ispostavi Nova Gradiška. Riječ je o djelatniku koji je, sukladno sporazumu o preuzimanju djelatnosti sanitetskog prijevoza, od 1. rujna 2024. godine integriran u kolektiv Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije. Naime, toga je datuma Zavod preuzeo djelatnost saniteta od domova zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška, s prostorima, vozilima i zaposlenicima.

Iz Zavoda ističu kako se u svom radu strogo pridržavaju internog Pravilnika o provođenju alkotestiranja i utvrđivanja prisutnosti drugih sredstava ovisnosti na radu, kao i Pravilnika o radu i Zakona o radu. U skladu s tim, redovito se provode nenajavljeni redovni i izvanredni nadzori.

- Po ovoj osnovi do sada je provedeno više testiranja na prisutnost alkohola i drugih sredstava ovisnosti. U slučajevima kada je kod djelatnika utvrđena prisutnost nedozvoljenih tvari, postupalo se sukladno internim pravilnicima i Zakonu o radu, a sankcije su bile različite, od upućivanja na liječenje i upozorenja o obvezama iz radnog odnosa pa sve do otkazivanja ugovora o radu - navode iz Zavoda.

Posljednje takvo testiranje provedeno je 14. i 15. listopada 2025. godine, kada su testiranjem obuhvaćena ukupno 44 djelatnika iz Službe hitne medicine, Službe sanitetskog prijevoza i administrativnih poslova. Tom prilikom nisu pronađene nedozvoljene supstance. Testiranja na prisutnost alkohola provode certificirani i ovlašteni djelatnici Zavoda, koristeći baždarene uređaje u vlasništvu ustanove, dok se testiranja na prisutnost drugih sredstava ovisnosti provode u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Osim navedenih nadzora, iz Zavoda naglašavaju kako se kontinuirano provode i kontrole kvalitete rada po pojedinim segmentima i radilištima, nadzor iz područja zaštite na radu, kontrola bolovanja u suradnji s HZZO-om, nadzor brzine kretanja vozila te drugi oblici nadzora koji se odnose na svakodnevno obavljanje posla. Također, provode se i kontinuirane edukacije djelatnika, sukladno uočenim potrebama, o čemu je javnost ranije već bila obaviještena.

- Nastavno na sve navedeno, odgovorno tvrdimo kako se u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije vodi briga o sigurnosti pacijenata i djelatnika te se trudimo svakim danom biti bolji - poručuju iz Zavoda.

Na kraju su se iz Zavoda ispričali pacijentima zbog neugodnosti koje su doživjeli te zahvalili svim djelatnicima koji, kako ističu, predano i s puno ljubavi svakodnevno obavljaju svoj posao u službi saniteta i hitne medicine.

- Iskreno žalimo što ovakav događaj baca ljagu na Zavod i na vrijedne djelatnike koji su svaki dan na raspolaganju najugroženijim članovima našeg društva - zaključili su iz Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.