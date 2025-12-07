Obavijesti

Već za tri godine na birališta ide nova, posve drukčija generacija birača. Bit će to... Ajme majko!

Piše Emir Imamović Pirke,
Čitanje članka: 4 min
Split: Torcida na Rivi održala prosvjed | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Mladi oslonac nalaze u tradicionalnim rodnim ulogama, autoritarnim liderima i nacionalističkim narativima koji obećavaju jasnu hijerarhiju i obnovu ‘prirodnog poretka’, piše Emir Imamović Pirke za Express

Situacija nije dobra, ali to svakako nije nova vijest. Mogla bi međutim biti - i to pozitivna - da će sutra ostati jednako loša. Prekosutra, ne doslovno prekosutra, no svakako zastrašujuće brzo, ovo što je sadašnjost ćemo smatrati itekako boljom prošlošću, samo što ni to nećemo smjeti reći.

