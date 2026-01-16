Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON SASTANKA

Veća satnica pomoćnicima u nastavi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, evo koliko će dobivati

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Veća satnica pomoćnicima u nastavi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, evo koliko će dobivati
Foto: Filip Kos/POSEBNA PONUDA

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban primio je u petak predstavnike Hrvatske udruge pomoćnika u nastavi, a na sastanku je donesena odluka  o povećanju njihovih satnica s dosadašnjih 7,5 eura na 9,25 eura po satu

Admiral

Povećanje satnice pomoćnicima u nastavi sa 7,5 eura na 9,25 eura predstavlja rast od 23 posto. Time će satnica pomoćnika u nastavi u školama Splitsko-dalmatinske županije biti izjednačena s onom u Gradu Splitu.

Povećanje će obuhvatiti 426 pomoćnika u nastavi u županijskim školama. Odluka potvrđuje važnost i društvenu vrijednost njihovog rada, te njihov doprinos kvalitetnijem i inkluzivnijem obrazovanju, rečeno je na sastanku.

IMAO PREKO 20 PRIJAVA VIDEO Pao splitski diler sa skoro 10 kg droge i gomilom novca. Pogledajte što su sve pronašli
VIDEO Pao splitski diler sa skoro 10 kg droge i gomilom novca. Pogledajte što su sve pronašli

Dogovoreno povećanje satnice nastavak je suradnje Splitsko-dalmatinske županije i strukovnih udruga sa ciljem podizanja standarda obrazovnog sustava, s posebnim naglaskom na izravnu podršku učenicima s teškoćama u razvoju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026