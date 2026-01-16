Veća satnica pomoćnicima u nastavi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, evo koliko će dobivati

Povećanje satnice pomoćnicima u nastavi sa 7,5 eura na 9,25 eura predstavlja rast od 23 posto. Time će satnica pomoćnika u nastavi u školama Splitsko-dalmatinske županije biti izjednačena s onom u Gradu Splitu.

Povećanje će obuhvatiti 426 pomoćnika u nastavi u županijskim školama. Odluka potvrđuje važnost i društvenu vrijednost njihovog rada, te njihov doprinos kvalitetnijem i inkluzivnijem obrazovanju, rečeno je na sastanku.

Dogovoreno povećanje satnice nastavak je suradnje Splitsko-dalmatinske županije i strukovnih udruga sa ciljem podizanja standarda obrazovnog sustava, s posebnim naglaskom na izravnu podršku učenicima s teškoćama u razvoju.