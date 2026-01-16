Obavijesti

IMAO PREKO 20 PRIJAVA

VIDEO Pao splitski diler sa skoro 10 kg droge i gomilom novca. Pogledajte što su sve pronašli

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Mladića je policija do sada već četiri puta kazneno prijavila zbog preprodaje droge i 20 puta za posjedovanje droga. Prijavljivan je i za narušavanja javnog reda i mira te nasilje u obitelji

Splitska policija privela je u četvrtak mladića (24) kod kojeg su prvo pronašli tri vrećice u kojima je bilo 1,48 kg amfetamina. Istog dana pretražili su prostore koje koristi osumnjičeni, a pronašli su vrećicu s narančastom tekućinom, 435 grama amfetamina, dvije vrećice s 202 grama kokaina, ali i 10.700 eura. 

U Splitu zaplijenjene velike količine droga ukupne vrijednosti preko 200 tisuća eura 00:34
U Splitu zaplijenjene velike količine droga ukupne vrijednosti preko 200 tisuća eura | Video: PU splitsko dalmatinska

Pronašli su i šest vrećica amfetamina ukupne mase 8 grama, vrećicu s 55 grama kokaina, četiri posude s bijelom nepoznatom materijom mase 1.750 grama, vagu, vrećice i uređaj za vakuumiranje, kantu s četiri litre prozirne tekućine.

Foto: PU splitsko-dalmatinska
- Ukupno je tijekom postupanja pronađeno više od 9,9 kilograma amfetamina u krutom i tekućem obliku, oko 250 grama kokaina, kao i oprema koja se koristi za pripremu, obradu i distribuciju droge - napisala je policija.

Osumnjičenog su uhitili i priveli u službene prostorije, a sve su mu oduzeli privremeno.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

- Prema procjeni policije, uzimajući u obzir ukupnu količinu pronađenog amfetamina u krutom obliku, kao i pronađene tekuće prekursore, iz kojih bi se kemijskom preradom moglo dobiti dodatnih približno 5 do 10 kilograma amfetamina, procjenjuje se da bi ukupna količina amfetamina koja bi se mogla staviti u nezakoniti promet iznosila između približno 14 i 19 kilograma. Sukladno tome, ukupna ulična vrijednost zaplijenjene droge, uključujući postojeće količine te potencijalnu količinu koja bi se mogla dobiti preradom pronađenih tekućina, procjenjuje se u rasponu od približno 170.000 do više od 215.000 eura - napisali su dalje.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Mladića je policija do sada već četiri puta kazneno prijavila zbog preprodaje droge i 20 puta za posjedovanje droga. Prijavljivan je i za narušavanja javnog reda i mira te nasilje u obitelji. 

U tijeku je kriminalističko istraživanje, a tijekom petka će ga privesti pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu zbog proizvodnje i preprodaje droge.

