Večeras siže promjena vremena! DHMZ objavio kakvo nas vrijeme čeka na Badnjak i Božić

Piše Hina,
ARHIVA - Zagreb: Gra?ani zapo?eli dan ?iš?enjem automobila od snijega | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Na Badnjak će vrijeme biti promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice će padati kiša, dok se u Dalmaciji očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom...

Danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, većinom na Jadranu, a ponajprije prema otvorenom moru lokalno može biti i grmljavine. U unutrašnjosti ponegdje rosulja, u drugom dijelu dana i slaba kiša, a na istoku Hrvatske kiša tek u noći. 

U noći uz granicu sa Slovenijom te u Gorskom kotaru i Lici kiša može prelaziti u susnježicu i snijeg.

Foto: DHMZ

Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjereno i jako jugo, prema otvorenom moru i olujno, a na sjevernom dijelu bura navečer u jačanju.

Najviša dnevna temperatura između 2 i 6, na Jadranu od 12 do 17 °C, prognoza je za utorak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vrijeme na Badnjak i Božić

Na Badnjak će vrijeme biti promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice će padati kiša, dok se u Dalmaciji očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zbog pada temperature, u unutrašnjosti će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, a u gorskim krajevima očekuje se stvaranje snježnog pokrivača.

Foto: DHMZ

U Zagrebu će prevladavati oblačno vrijeme s kišom koja će sredinom dana prelaziti u susnježicu, a na širem gradskom području te osobito u gorju i u snijeg. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će se kretati između 1 i 4 stupnja.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhati će jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, dok će prema jugu prevladavati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 0 i 4 stupnja, a na moru između 9 i 14 stupnjeva.

DETALJAN VODIČ Evo kako rade dućani na Božić, Badnjak i blagdan sv. Stjepana
Evo kako rade dućani na Božić, Badnjak i blagdan sv. Stjepana

Na Božić se očekuje postupno smirivanje vremenskih prilika. Prvo će se razvedravati na Jadranu, a zatim na Štefanje i u unutrašnjosti zemlje, uz daljnje slabljenje bure. Jutra će pritom biti osjetno hladnija.

OSTALO

