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Većina ispitanih Nijemaca: 'AfD je opasnost za demokraciju'

Piše HINA,
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Većina ispitanih Nijemaca: 'AfD je opasnost za demokraciju'
Foto: Thilo Schmuelgen
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Većina građana Njemačke smatra da desničarska stranka AfD predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratskim vrijednostima, dok se raspravlja o mogućim mjerama protiv nje.

Velika većina građana Njemačke desničarsku stranku Alternativu za Njemačku (AfD) doživljava kao prijetnju demokraciji, pokazuje ispitivanje javnog mišljenja objavljeno u četvrtak. Redovito ispitivanje Politički barometar, koje za javni servis ZDF provodi institut Manheimska izborna istraživačka skupina, pokazuje da 68 posto ispitanih građana Njemačke smatra AfD opasnošću za demokraciju dok 29 posto smatra da ta tvrdnja nije ispravna.

Isto ispitivanje je pokazalo da mnogo manji broj ispitanih stremi zabrani AfD-a, o čemu se raspravlja već neko vrijeme. Tako 43 posto podržava zabranu dok je 51 posto protiv.

Slična podijeljenost vlada i po pitanju trebaju li ostale stranke surađivati s AfD-om: 45 smatra da u načelu ne bi trebale dok 53 posto smatra da bi u nekim pitanjima trebala biti ostvarena suradnja i s ovom strankom.

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U istom izdanju Političkog barometra ispitani su se izjasnili za koga bi glasali da se sljedeće nedjelje održavaju savezni izbori.

I u ovom ispitivanju je AfD, čije ogranke u mnogim saveznim pokrajinama sigurnosne službe tretiraju kao ekstremno desničarske, s 28 posto podrške najjača stranka.

Iza AfD-a s 21 posto slijedi demokršćanska Unija CDU/CSU. Na trećem mjestu je stranka Zeleni s 15 te Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) s 13 posto. Stranku Ljevica bi podržalo 12 posto ispitanih.

Prema ovim rezultatima, trenutačna demokršćansko-socijaldemokratska koalicija kancelara Friedricha Merza na bi imala većinu u Bundestagu. Sljedeći redoviti parlamentarni izbori se održavaju početkom 2029.

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