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otkazala punomoć

Vedran Pavlek ostao bez odvjetnice u Hrvatskoj

Piše HINA,
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Vedran Pavlek ostao bez odvjetnice u Hrvatskoj
Foto: Screenshot/RTL Danas
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Vedran Pavlek, osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, ostao je bez odvjetnice nakon što mu je Laura Valković otkazala punomoć, dok se njegovo izručenje iz Kazahstana još uvijek očekuje.

Vedran Pavlek, koji je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i koji je trenutno u Kazahstanu, u Hrvatskoj je ostao bez svoje odvjetnice Laure Valković koja mu je otkazala punomoć, što je potvrdila u petak Hini. Valković nije željela govoriti o razlozima otkazivanja punomoći ističući kako je to stvar između nje i klijenta.

Pavlek je i dalje u ekstradicijskom pritvoru. Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrdio je 1. svibnja ministar pravosuđa, digitalne transformacije i uprave Damir Habijan.

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U Hrvatskoj se i dalje ispituju svjedoci u tom predmetu. 

Početkom kolovoza glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, komentirajući slučaj Vedrana Pavleka koji se protivi izručenju, rekao je da koristi sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju te da je postupak izručenja u tijeku. 

Izrazio je uvjerenje da bi Pavlek mogao biti izručen Hrvatskoj u dogledno vrijeme.

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