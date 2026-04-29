NAZOČIO I HAJDAŠ DONČIĆ

Vedrana Mišković ponovno izabrana za predsjednicu ŽO SDP-a Zadarske županije

Piše HINA,
Vedrana Mišković ponovno izabrana za predsjednicu ŽO SDP-a Zadarske županije
Zadar: Konferencija za medije SDP-a pod nazivom "Koruptivni proračun i aktualna politička situacija" | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Potpredsjednici županijske organizacije su Jure Zubčić i Marinela Vištica Ćepulo

Vedrana Mišković ponovno je izabrana za predsjednicu Županijske organizacije (ŽO) SDP-a Zadarske županije, a konvenciji županijske organizacije održanoj u srijedu u Zadru nazočio je i predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić koji je naglasio važnost unutarstranačkih procesa.

Potpredsjednici županijske organizacije su Jure Zubčić i Marinela Vištica Ćepulo, a Mišković, koja je bila jedina kandidatkinja za tu funkciju, kazala je da na godišnjicu smrti Ivice Račana vrijedi ponoviti kako se izbore može izgubiti, ali obraz ne.

Predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić naglasio je važnost unutarstranačkih procesa i priprema za parlamentarne izbore. "Do parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ostala su 24 mjeseca i mislim da je ovo pravo vrijeme da SDP, na svim razinama – gradskim, općinskim i županijskim – završi proces unutarstranačkih izbora, koji prolazi u više nego dobroj atmosferi", rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
