Mnogo je bilo priča o uspjehu koje vrijedi spomenuti – od Rimčeve Nevere do SPAN-ovog izlaska na burzu – no ovdje su kriterij odabira prošli oni događaji koji imaju dugoročne i dalekosežne efekti na hrvatsku ekonomiju. To su događaji koji imaju kapacitet promijeniti razvojnu trajektoriju gospodarstva i pomoći Hrvatskoj da svoj ekonomski rast „ubaci u višu brzinu“. Prema navedenom kriteriju, tri su fokalna događaja koji obilježavaju godinu na izmaku: nacionalni plan oporavka i otpornosti, lokalni izbori te uvođenje eura. Javnim diskursom prve polovice ove godine dominirala je objava i usvojenje nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Više fondova po glavi stanovnika od Hrvatske dobila je samo Grčka.