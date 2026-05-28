DIPLOMATSKA DRAMA

Veleposlanstvo SAD-a negira glasine o povlačenju iz Ukrajine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Yiannis Kourtoglou

Nakon upozorenja iz Moskve o mogućoj eskalaciji napada pojavile su se tvrdnje da su američki diplomati napustili Kijev, no iz veleposlanstva poručuju da rade bez promjena.

Američko veleposlanstvo u Kijevu priopćilo je u četvrtak da ostaje otvoreno, demantirајući izvješća o promjenama u svom radu nakon što je Rusija upozorila diplomate i strance da napuste ukrajinsku prijestolnicu prije eskalacije napada. Neki ukrajinski mediji prenijeli su u četvrtak izjave šefice diplomacije Europske unije Kaje Kallas da je američko veleposlanstvo napustilo ukrajinsku prijestolnicu. Kallas je novinarima na marginama sastanka EU-a na Cipru rekla da su sva strana veleposlanstva u Kijevu odbacila prijetnju moskovskih napada, osim jednog. "Ono što smo jučer čuli iz Ukrajine jest da su sva veleposlanstva ostala osim jednog", rekla je Kallas u četvrtak. "Svi Europljani su ostali. Amerika je otišla."

Američko veleposlanstvo u Kijevu objavilo je na društvenoj mreži X da nije bilo nikakvih promjena u njegovu radu.

"Američko veleposlanstvo je otvoreno. Nema promjena u našem radu a izvješća u kojima se tvrdi suprotno su lažna", navodi se u objavi.

Savjetnik za komunikacije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Dmitro Litvin, rekao je novinarima da je Ukrajina čula da su neki američki diplomati napustili Kijev u vrijeme posljednjeg masovnog ruskog napada u nedjelju.

Dodao je da je Ukrajina zahvalna svim veleposlanstvima koja rade u Kijevu i podupiru Ukrajinu.

Predstavnik američkog veleposlanstva u Kijevu odbio je komentirati Litvinove izjave.

Vršiteljica dužnosti američke veleposlanice u Kijevu Julie Davis bila je u Lavovu na jednom događaju tijekom vikenda, prema objavi veleposlanstva na društvenim mrežama.

"State Department nema veći prioritet od sigurnosti Amerikanaca i redovito tazmatra sigurnosni položaj veleposlanstva u Kijevu", navodi se u objavi veleposlanstva na X-u.

