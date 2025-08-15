Obavijesti

News

Komentari 6
POSTOJI PROCEDURA

Veleposlanstvo u Srbiji za 24sata: 'Nismo obaviješteni da je netko od Hrvata uhićen...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Veleposlanstvo u Srbiji za 24sata: 'Nismo obaviješteni da je netko od Hrvata uhićen...'
52
Beograd: Sukob građana i studenata s policijom tijekom prosvijeda | Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Ako je informacija istinita, Republika Srbija će nas diplomatskom notom kontaktirati tek nakon što se odredi (ako se odredi) istražni zatvor, govore nam iz Veleposlanstva

Veleposlanstvo Republike Hrvatske nije službeno obaviješteno da je itko uhićen, pa ne možemo ništa više reći, potvrdio je za 24sata  zamjenik šefa diplomatske misije u hrvatskom Veleposlanstvu u Beogradu Ivan Zeko-Pivač.

- Ako je informacija istinita, Republika Srbija će nas diplomatskom notom kontaktirati tek nakon što se odredi (ako se odredi) istražni zatvor - govori nam Zeko-Pivač.

Beograd: Prosvijed građana i studenata u Novom Beogradu Beograd: Prosvijed građana i studenata u Novom Beogradu Beograd: Prosvijed građana i studenata u Novom Beogradu
52
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dodaje i kako se postavlja, vrlo bitno pitanje, je li uhićeni dvojni državljanin.

- Ako je i hrvatski i srpski državljanin, onda nemamo mogućnost konzularno djelovati na teritoriju Republike Srbije - zaključio je i dodao da je 'česti narativ kako postoji neki strani faktor pa valja sve uzeti s dozom rezerve'.

Podsjetimo, treći dan prosvjeda izveo je u četvrtak navečer tisuće ljudi u tridesetak gradova diljem Srbije nakon što su u utorak u sinkroniziranom napadu pristaše SNS-a u dva vojvođanska grada zasule prosvjednike vatrometom, bakljama i raznim predmetima.

TOTALNI KAOS FOTO Rat na ulicama Srbije: Demolirali prostorije SNS-a, batinaši prebili zastupnika!
FOTO Rat na ulicama Srbije: Demolirali prostorije SNS-a, batinaši prebili zastupnika!

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio je poslije ponoći da policija bila izložena "brutalnom nasilju" i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca, najviše u Beogradu - 26 , sedam u Valjevu i devet u Pančevu.

Uhićeno je 37 ljudi među kojima i jedan državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23), koji je, kako tvrdi Dačić, napao žandarmeriju.

"Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze s vanjskim faktorom", rekao je Dačić, inače i potpredsjednik srbijanske vlade koja prosvjede naziva "obojenom revolucijom", uz optužbe da su podržani i plaćeni izvana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'
OGLASILA SE I NOVINARKA

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
Dvije godine nakon Međugorja, Gospa se ukazala u Gali, ali je sve vrlo brzo zataškano...
1. FELJTON GALA: PREŠUĆENO UKAZANJE

Dvije godine nakon Međugorja, Gospa se ukazala u Gali, ali je sve vrlo brzo zataškano...

Stalna ukazanja Gospe u Gali imalo je šestero djece, kao i u Međugorju. Ali za razliku od vidioca u Međugorju, od kojih se nitko nije zaredio, jedna od vidjelica u Gali, Andrijana Munivrana, otišla je u samostan, u red Klarisa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025