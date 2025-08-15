Ako je informacija istinita, Republika Srbija će nas diplomatskom notom kontaktirati tek nakon što se odredi (ako se odredi) istražni zatvor, govore nam iz Veleposlanstva
Veleposlanstvo u Srbiji za 24sata: 'Nismo obaviješteni da je netko od Hrvata uhićen...'
Veleposlanstvo Republike Hrvatske nije službeno obaviješteno da je itko uhićen, pa ne možemo ništa više reći, potvrdio je za 24sata zamjenik šefa diplomatske misije u hrvatskom Veleposlanstvu u Beogradu Ivan Zeko-Pivač.
- Ako je informacija istinita, Republika Srbija će nas diplomatskom notom kontaktirati tek nakon što se odredi (ako se odredi) istražni zatvor - govori nam Zeko-Pivač.
Dodaje i kako se postavlja, vrlo bitno pitanje, je li uhićeni dvojni državljanin.
- Ako je i hrvatski i srpski državljanin, onda nemamo mogućnost konzularno djelovati na teritoriju Republike Srbije - zaključio je i dodao da je 'česti narativ kako postoji neki strani faktor pa valja sve uzeti s dozom rezerve'.
Podsjetimo, treći dan prosvjeda izveo je u četvrtak navečer tisuće ljudi u tridesetak gradova diljem Srbije nakon što su u utorak u sinkroniziranom napadu pristaše SNS-a u dva vojvođanska grada zasule prosvjednike vatrometom, bakljama i raznim predmetima.
Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio je poslije ponoći da policija bila izložena "brutalnom nasilju" i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca, najviše u Beogradu - 26 , sedam u Valjevu i devet u Pančevu.
Uhićeno je 37 ljudi među kojima i jedan državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23), koji je, kako tvrdi Dačić, napao žandarmeriju.
"Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze s vanjskim faktorom", rekao je Dačić, inače i potpredsjednik srbijanske vlade koja prosvjede naziva "obojenom revolucijom", uz optužbe da su podržani i plaćeni izvana.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+