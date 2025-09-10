Obavijesti

Velik porast dostave paketa diže prihode poštanskih firmi

Piše HINA,
Hrvatska pošta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Time se, po njihovoj ocjeni, nastavljaju trendovi na poštanskom tržištu sa sve manje dostavljenih pisama i tiskanica zbog digitalizacije te sve većom dostavom paketa

Davatelji poštanskih usluga u Hrvatskoj u drugom su tromjesečju ove godine ostvarili prihod od 99,1 milijun eura, najviše zbog 16,3-postotnog rasta broja dostavljenih paketa, koji su donijeli 51,35 milijuna prihoda, podaci su regulatorne agencije za mrežne djelatnosti HAKOM.

Za takve prihode u drugom tromjesečju ove godine iz HAKOM-a kažu da su "povijesno najveći u jednom tromjesečju", a podaci iz njihovih tablica pokazuju i da su za oko 4,4 milijuna eura bili viši nego u prvom ovogodišnjem tromjesečju te za oko 5,4 milijuna eura viši nego u drugom tromjesečju prošle godine.

Time se, po njihovoj ocjeni, nastavljaju trendovi na poštanskom tržištu sa sve manje dostavljenih pisama i tiskanica zbog digitalizacije te sve većom dostavom paketa, koji ubrzano zauzimaju i sve veći segment poštanskog tržišta, s jasnim izgledima da i brojčano postanu najznačajnija usluga na tržištu.

To potvrđuju podacima da je u drugom tromjesečju ove godine nastavljen pad ukupnog broja poštanskih usluga, za 6,1 posto u odnosu na isto vrijeme lani, na 61,1 milijuna.

Tako, pisama je u drugom tromjesečju ove godine poslano 40,6 milijuna, što je u odnosu na isto lanjsko za 5,9 milijuna ili gotovo 13 posto manje, dok je tiskanica poslano 4,2 milijuna ili 500 tisuća manje.

Pad ukupnog broja usluga dijelom je nadoknađen rastom paketnih usluga, kojih je bilo 16,3 milijuna ili 2,4 milijuna više nego u drugom tromjesečju prošle godine. 

- Paketi neprekidno zauzimaju sve veći udjel na ukupnom tržištu i čine više od četvrtine svih usluga s trenutačnim udjelom od 26,6 posto, napominju iz HAKOM-a.

O prihodima od obavljanja poštanskih usluga ističu i da pokazuju stabilan trend rasta, dok je broj davatelja ostao isti kao lani, njih 24, od kojih HP-Hrvatska pošta ima i dalje najveći tržišni udjel od 80,3 posto prema broju ostvarenih usluga i od 56,7 posto prema ukupnim prihodima.

Naglašavaju podatak o rastu broja paketomata putem kojih davatelji poštanskih usluga uručuju poštanske pošiljke, kojih je drugom tromjesečju ukupno bilo 2.372 ili 205 više nego u prethodnom tromjesečju.

