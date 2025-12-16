Velika akcija: Uhićeno više ljudi za krađe automobila u BiH i Hrvatskoj, oglasio se Uskok

U Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, ali i u BiH, u tijeku su uhićenja više osoba osumnjičenih da su sudjelovali u zločinačkom udruženju organiziranom zbog krađe automobila, izvijestio je Uskok.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, po nalogu Uskoka provodi Policijska uprava zagrebačka.

"Navedene radnje provode se na području Zagreba i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela krađe osobnih automobila u sastavu zločinačkog udruženja.

Osim toga se, u suradnji s tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, hitne dokazne radnje provode i u nekoliko mjesta u Bosni i Hercegovini", priopćio je Uskok.

Zagrebačka policija istaknula je da je riječ o realizaciji višemjesečnog kriminalističkog istraživanja, navodeći da se akcija provodi na području zagrebačke, varaždinske, splitsko-dalmatinske, karlovačke i brodsko-posavske policijske uprave.

U policiji kažu da će nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih podnijeti kaznenu prijavu Uskoku i predati ih pritvorskom nadzorniku.

Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti određivanje istražnog zatvora, o čemu će odlučivati sudac istrage Županijskog suda.