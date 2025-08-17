Velika analiza prosvjeda koji haraju Srbijom: 'Vučić će radije u rat nego izaći na nove izbore'

Val protuvladinih prosvjeda nastavio se u subotu u više srbijanskih gradova uz moto “Srbija se umiriti ne može” i brojne sukobe demonstranata i policije. U Valjevu su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva. Policija brutalno mlati prosvjednike, a srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na jučerašnjoj je izvanrednoj konferenciji za novinare rekao da su fakulteti u Srbiji “pretvoreni u jazbine i svinjce”.

- Odluku da vam se obratimo donijeli smo nakon stravičnih događaja sinoć u Valjevu, malo manje stravičnih u Beogradu, te jednako strašnih u Novom Sadu prije dva-tri dana. Prvo ćete čuti što se događa, a onda ćemo vam reći što će država učiniti”, rekao je jučer Vučić nakon čega se njegovo obraćanje javnosti nastavilo se kao patetični, nepovezani monolog u kojem su se spominjali ustaše, sotonistički obredi, “laži” o njegovoj imovini...

Trenutna situacija u Srbiji nalikuje stanju građanskog rata, i svi se pitaju kakav će biti epilog žestokih prosvjeda i sukoba. Kako je za Deutsche Welle rekao Filip Švarm, glavni urednik tjednika Vreme, Aleksandar Vučić je upotrebom plaćenih nasilnika želio pokazati svom biračkom tijelu da i dalje ima neku moć.

- Protekla noć je između ostalog pokazala da on nije predsjednik svih građana, već šef jedne manjine koja je spremna na sve. Oni često govore da su to pristaše SNS-a, ali ja bih rekao da oni to nisu već da su to unajmljene siledžije. Najporaznije u svemu je što smo prisustvovali praktičnom raspuštanju policije, jer ona nije radila ništa drugo nego štitila te režimske nasilnike – istaknuo je Švarm nakon žestokih sukoba u četvrtak navečer.

- Istodobno, politički analitičar Dragomir Anđelković je također za DW rekao da smatra kako je Vučić svjestan da je izgubio većinsku podršku nacije te sada ucjenjuje Srbiju građanskim ratom.

Stvara atmosferu građanskog rata kako bi ljudi pomislili: “bolje je da on nastavi vladati nego da dođe do sukoba”. Čini mi se da ni njemu nije u interesu da do toga dođe, ali zateže uže do pucanja kako bi zaplašio ljude da odustanu od protesta - kaže Anđelković.

Portal Politico objavio je kako su sve su glasnija upozorenja neovisnih domaćih analitičara da bi Srbija mogla krenuti prema dubljoj nestabilnosti ako tamošnja vlada ne shvati ozbiljno zahtjeve prosvjednika. Neformalna mreža akademika, navodi Politico, koja uključuje nastavnike, istraživače i sveučilišne profesore iz Vojvodine, regije u kojoj su prosvjedi prvi put izbili, osudila je odbijanje vladajuće stranke da raspiše izbore, ključni zahtjev koji je pokrenuo prosvjede. Sve se više ističe teza da je Vučić spreman izazvati građanski rat samo kako bi izbjegao raspisivanje izbora.

Medijska kuća Al Jazeera kontaktirala je višu suradnica za politiku pri Europskom vijeću za vanjske odnose (ECFR), Engjellushe Morina, koja je rekla je da vlada provodi kampanju blaćenja usmjerenu na kriminalizaciju prosvjednika.

- Narativ medija koje podržava vlada je da su prosvjednici teroristi i da se s njima treba obračunati - rekla je Morina za Al Jazeeru dodajući da nije jasno koliko će daleko vlada biti spremna ići, da se situacija zaoštrava te da su i vlada i prosvjednici odlučni ovaj put ne odustati.

Dodala je da će naredna uhićenja, koja je Vučić najavio, prisiliti pokret na privremeno zatišje kako bi se pregrupirao, ali vjerojatno neće ugasiti prosvjede diljem zemlje.

Dok Srbija formalno traži ulazak u Europsku uniju, a Vučić održava proeuropski stav, kritičari su osudili produbljivanje veza njegove vlade s Rusijom i Kinom. Studentski prosvjedni pokret obećao je da neće odustati. “Ovo nije trenutak za povlačenje”, poručili su na Instagramu.

Nakon subotnjeg skupa, organizatori su okupljenima pustili izjavu u kojoj pozivaju Srbe da uzmu slobodu u svoje ruke. “Vlasti su imale sve mehanizme i cijelo vrijeme da ispune zahtjeve i spriječe eskalaciju”, navodi se u izjavi, dok je Vučić u isto vrijeme rekao da će biti još uhićenja.