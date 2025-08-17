Srpski predsjednik najavio je obraćanje javnosti u 12 sati, povodom eskalacije nereda koji tresu Srbiju. Masa ljudi već danima izlazi na ulice u protuvladinim prosvjedima
NEREDI U SRBIJI
UŽIVO Rat na ulicama Srbije, Vučić ima izvanrednu presicu
Val protuvladinih prosvjeda nastavljen je u subotu u više srbijanskih gradova uz moto 'Srbija se umiriti ne može' i brojne sukobe demonstranata i policije, a u Valjevu su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva. Središnji i najmasovniji skup organiziran je u Valjevu, gdje je prosvjed potaknut brutalnošću policije na prethodnom skupu kada je u tom gradu pretučeno nekoliko prosvjednika.
Obraćanje Vučića pratit ćemo uživo od 12 sati.
