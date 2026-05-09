Obavijesti

News

Komentari 0
ZAŠTITA RUTE

Velika Britanija poslala razarač HMS Dragon na Bliski istok

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Velika Britanija poslala razarač HMS Dragon na Bliski istok
Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Velika Britanija premješta ratni brod u sklopu planova multinacionalne misije zaštite plovidbe kroz Hormuški tjesnac, dok London i Pariz rade na sigurnosnom okviru za trgovačke rute u regiji

Velika Britanija je u subotu objavila da šalje svoj ratni brod HMS Dragon na Bliski istok u sklopu priprema za potencijalni multinacionalni napor zaštite brodova u Hormuškom tjesnacu kada uvjeti to dopuste. HMS Dragon, razarač protuzračne obrane, poslan je u istočno Sredozemlje u ožujku, nedugo nakon početka rata s Iranom, kako bi pomogao u obrani Cipra. Njegovo premještanje na Bliski istok slijedi nakon poteza Francuske da rasporedi svoju udarnu skupinu nosača aviona u južnom dijelu Crvenog mora, dok dvije zemlje zajedno rade na obrambenom planu usmjerenom na vraćanje povjerenja u trgovačku rutu.

PREKRŠILI PRIMIRJE KAOS U HORMUZU Amerikanci tukli po Iranu, Teheran uzvratio
KAOS U HORMUZU Amerikanci tukli po Iranu, Teheran uzvratio

„Prethodno pozicioniranje HMS Dragona dio je razboritog planiranja koje će osigurati da je Velika Britanija spremna, kao dio multinacionalne koalicije koju zajednički predvode Britanija i Francuska, osigurati tjesnac, kada uvjeti to dopuste“, rekao je glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane.

Dok se SAD i Iran približavaju potencijalnom odmaku od svog 10-tjednog rata, Francuska i Britanija rade na prijedlogu za postavljanje temelja za siguran tranzit kroz tjesnac nakon što se situacija stabilizira.

OKRŠAJ IRANA I SAD-A Napeto u Hormuškom tjesnacu: Prijeti velika eskalacija sukoba
Napeto u Hormuškom tjesnacu: Prijeti velika eskalacija sukoba

Plan bi zahtijevao koordinaciju s Iranom, a desetak zemalja je izrazilo spremnost za sudjelovanje.

Sposobnost Britanije da sudjeluje u bilo kojoj zaštitnoj misiji bit će ograničena zbog opterećene Kraljevske mornarice, koja je sada mnogo manja nego u prošlosti i koja je morala 'umiroviti' neke brodove prije nego što su zamjene postale dostupne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!
PROVJERITE LISTIĆE

Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura.
HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!
MRAČNE SKIJAŠKE TAJNE

HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!

Panika je među političarima, ali i sportskim moćnicima. Toliko da dijele neprovjerene objave koje se tiču 122.000 dokumenata u Pavlekovu laptopu, koji su već u Hrvatskoj, piše novi Express
VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu
SIGURNOSNI RIZIK

VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu

Sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026