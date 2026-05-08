KAOS U HORMUZU Amerikanci tukli po Iranu, Teheran uzvratio

Napetosti između SAD-a i Irana ponovno su eksplodirale u Hormuškom tjesnacu nakon nove razmjene vatre između dviju strana. Američka vojska pokrenula je napade na iranske ciljeve za koje tvrdi da su povezani s napadima na američke snage, dok Teheran poručuje da je Washington prekršio primirje. - Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove - priopćila je vojska.

Prema pisanju Fox Newsa, mete američkih udara bile su iranske luke Kešm i Bandar Abas te pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Američki medij navodi kako su napadi uslijedili dva dana nakon što je Iran ispalio 15 balističkih i krstarećih projektila prema Fujairahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo snažne reakcije među zaljevskim državama.

Američki dužnosnici tvrde da situaciju ne smatraju povratkom u otvoreni rat niti krajem primirja. Navode kako je Iran pokrenuo napad projektilima, dronovima i manjim plovilima dok su američki razarači Truxtun, Peralta i Mason prolazili Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu.

- CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage - dodaje se u izjavi.

S druge strane, Iran tvrdi da su upravo Amerikanci prvi otvorili vatru. Iranska vojska navodi da je nakon američkog napada odgovorila raketiranjem 'neprijateljskih jedinica', pri čemu je, tvrde, američkim snagama nanesena velika šteta zbog koje su se povukle iz područja.

- Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu - izjavilo je zapovjedništvo oružanih snaga.

Ovo nije prvi ozbiljan incident od početka primirja između Washingtona i Teherana. Američka vojska je još u ponedjeljak objavila da je uništila šest iranskih manjih brodova te presrela iranske dronove i krstareće projektile.

BBC upozorava kako novi sukob predstavlja ozbiljnu eskalaciju koja dodatno prijeti ionako krhkom prekidu vatre starom tek četiri tjedna. Britanski medij ističe da zasad nije jasno tko je prvi pokrenuo napad.

Pentagon tvrdi da su američki razarači bili meta 'neizazvanog' iranskog napada tijekom izlaska iz Perzijskog zaljeva. Kao odgovor, Amerikanci su gađali iranske vojne položaje, uključujući lansirne rampe i zapovjedne centre, što bi, piše BBC, moglo objasniti izvješća o eksplozijama na otoku Qeshm i u Bandar Abbasu.

Iranska revolucionarna garda ima potpuno drugačiju verziju događaja. Tvrde da su SAD izveli 'agresiju' na iranski tanker i još jedno plovilo, nakon čega su iranske snage odgovorile raketnim i dronovskim napadima na američke brodove.

Dok Washington pokušava incident prikazati kao ograničeni sukob koji ne znači obnovu rata, Teheran inzistira da je riječ o američkom kršenju primirja.

Američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana ponavlja da će rat s Iranom 'brzo završiti', a Washington i dalje gura memorandum o razumijevanju od 14 točaka koji bi trebao otvoriti put novim pregovorima o iranskom nuklearnom programu.

Trump je u četvrtak ponovno inzistirao na tom sporazumu, istodobno potvrdivši novi sukob u Hormuškom tjesnacu.

- Nokautirat ćemo ih puno jače i puno nasilnije u budućnosti ako BRZO ne potpišu Sporazum! - napisao je predsjednik na Truth Socialu.

Teheran zasad ne pokazuje spremnost za prihvaćanje američkog prijedloga. Jedan visoki član iranskog parlamenta memorandum je nazvao 'listom želja', dok je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao da Iran još razmatra američki prijedlog te da će svoje stavove prenijeti pakistanskim posrednicima.

U jeku novih sukoba prvi potpredsjednik Irana Mohammad Reza Aref poručio je da će Iranci uskoro slaviti 'veliku pobjedu' nad SAD-om i Izraelom.

- Uskoro ćemo održati proslavu naše pobjede, a sankcije i pritisci koji su proteklih godina nametani iranskom narodu bit će ukinuti velikom pobjedom iranskog naroda - prenosi Press TV Arefove riječi.