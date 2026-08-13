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KOD RIMA

Velika eksplozija u talijanskoj tvornici streljiva

Piše HINA,
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Velika eksplozija u talijanskoj tvornici streljiva
Foto: 24sata/X
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KNDS Ammo proizvodi streljivo srednjeg i velikog kalibra za kopnene i pomorske sustave obrane, kao i kruta pogonska goriva za zrakoplovne i svemirske lansirne letjelice

Snažna eksplozija odjeknula je u četvrtak u tvornici streljiva u blizini grada Colleferra, jugoistočno od Rima, a detonacija se čula kilometrima uokolo.

Vatrogasci i policija bili su na mjestu događaja i intervenirali zbog požara u trenutku kada se dogodila eksplozija, navodi se u izvješćima.

"Situacija je pod kontrolom", rekao je gradonačelnik Colleferra Giulio Calamita novinarima, dodajući da čeka potvrdu da nema poginulih ni ozlijeđenih.

Eksplozija je pogodila pogon kojim upravlja KNDS Ammo Italy, dio francusko-njemačke obrambene grupacije KNDS. Tvrtka nije zasad odgovorila na upite za komentar.

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KNDS Ammo proizvodi streljivo srednjeg i velikog kalibra za kopnene i pomorske sustave obrane, kao i kruta pogonska goriva za zrakoplovne i svemirske lansirne letjelice, stoji na njihovim mrežnim stranicama.

Tvrtka je među ugovornim partnerima u okvirnim sporazumima Europske obrambene agencije za streljivo kalibra 155 mm sklopljenima 2023. godine, pokazuju dokumenti Europske unije.

Calamita je rekao da se eksplozija dogodila tijekom ljetnih praznika kada je pogon bio zatvoren, dodajući da bi u suprotnom "to bila tragedija". 

Televizijske snimke prikazale su veliki stup dima koji se uzdiže iznad industrijske zone dok hitne službe rade na terenu.

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