Velika Gorica od siječnja 2026. uvodi električne autobuse u svakodnevni gradski prijevoz, a građani će ih prvi put moći razgledati u povodu Dana grada, 12. i 13. prosinca 2025., na parkiralištu pored Muzeja Turopolja, gdje će biti organizirano službeno predstavljanje. U promet kreće pet električnih autobusa marke VDL Citea SLF 120 Electric – dvoosovinskih, niskopodnih vozila u potpunosti prilagođenih osobama s invaliditetom. Svaki autobus ima kapacitet od 92 putnika, opremljen je USB utičnicama, uređajima za validaciju čipova i karata, te audio-vizualnim sustavom za najavu stanica.

Baterija snage 180 kilovata omogućuje doseg od oko 150 kilometara, što te autobuse čini idealnima za redovan rad na gradskim linijama i doprinosi smanjenju emisija u urbanom okruženju, priopćio je u srijedu Ured gradonačelnika.

Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar podsjetio je da su prošlo ljeto uveli besplatan lokalni prijevoz na ukupno 16 autobusnih linija te dodao da su velikogorički autobusi ubrzo postali jedan od zaštitnih znakova grada.

"Sada u suradnji s našim partnerom Arriva Hrvatska dodatno moderniziramo naš sustav lokalnog prijevoza i činimo ga još ekološki prihvatljivijim. Ovo je još jedan projekt kojim podižemo kvalitetu života u našem gradu", istaknuo je.

Dražen Divjak, direktor Arriva Hrvatska koji u Velikoj Gorici prometuje od srpnja 2024., naglasio je da taj korak doprinosi čišćem i ugodnijem javnom prijevozu te smanjenju emisija u urbanom okruženju, a otvoreni su za investicije u električne autobuse i u drugim hrvatskim gradovima u kojima vide potencijal za razvoj održivog javnog prijevoza.