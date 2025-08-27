Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Republike Hrvatske i Republike Češke.
Velika međunarodna policijska akcija: Uhićenja u Hrvatskoj i Češkoj, povezana su s drogom...
Hrvatska policija predvodi međunarodnu akciju u suradnji s EUROPOL-om i DEA-om, stoji u priopćenju MUP-a. Riječ je o akciji vezanoj uz droge i zločinačko udruživanje...
- Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave zagrebačke, u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminaliteta droga PNUSKOK-a i Službe posebnih kriminalističkih poslova Uprave kriminalističke policije MUP-a te u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode završnu fazu međunarodnog kriminalističkog istraživanja. - pišu iz policije.
Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba (državljani Republike Hrvatske i Češke Republike), zbog sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.
- Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policijski službenici će podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - pišu iz policije.
- - USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju- poručuju iz USKOK-a.
